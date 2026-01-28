Głos graczy wreszcie usłyszany. Komisja Europejska reaguje na SKG

Po raz pierwszy głos graczy w sprawie cyfrowej własności może realnie wpłynąć na prawo w Europie. Komisja Europejska zapowiedziała, że wysłucha organizatorów inicjatywy Stop Killing Games (SKG), którzy walczą o stały dostęp do zakupionych tytułów.

Inicjatywa Stop Killing Games poruszyła graczy na całym świecie, wywołując szeroką dyskusję o przyszłości gier wideo i prawach konsumentów. Ruch ten zwraca uwagę na coraz powszechniejszą praktykę wydawców polegającą na wyłączaniu serwerów gier, co w praktyce czyni zakupione tytuły całkowicie niegrywalnymi.

Celem inicjatywy jest doprowadzenie do sytuacji, w której gry sprzedawane lub licencjonowane w Unii Europejskiej muszą pozostać w stanie funkcjonalnym, nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia. W takiej sytuacji za działanie np. serwerów mieliby odpowiadać pasjonaci.

Martwe gry i bunt graczy

Za Stop Killing Games stoi Ross Scott, który zapoczątkował ruch, publikując listę “martwych gier” – tytułów, które zostały trwale wyłączone przez swoich wydawców.

Lista szybko stała się symbolem problemu, z którym od lat mierzą się gracze: kupiona gra nie jest tak naprawdę własnością użytkownika, jeśli może zostać zdalnie unieruchomiona decyzją firmy. Inicjatywa błyskawicznie zyskała rozgłos i zmusiła największych wydawców do publicznych reakcji.

Milion podpisów i reakcja Unii Europejskiej

Niejednokrotnie informowaliśmy o inicjatywie, ale wracamy do tematu, bo przełomowym momentem dla ruchu okazało się przekroczenie 1,29 mln zweryfikowanych podpisów pod petycją Stop Destroying Videogames, działającą w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO). Przypominając, gdy EIO otrzyma co najmniej milion ważnych podpisów, organy UE są zobowiązane do rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi w ciągu sześciu miesięcy.



Liczba zweryfikowanych podpisów pod Stop Destroying Videogames - polscy gracze w znaczącym stopniu wsparli inicjatywę

W opublikowanym na Reddicie oświadczeniu Moritz Katzner podkreślił, że decyzja o wcześniejszym ujawnieniu ostatecznej liczby podpisów zapadła ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji. Jak zaznaczył, cały zespół działa całkowicie społecznie – nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, a członkowie inicjatywy łączą pracę nad SKG z życiem zawodowym i rodzinnym. Katzner zaapelował o cierpliwość i zrozumienie, przypominając, że za inicjatywą stoją zwykli ludzie, a nie anonimowa instytucja.

To wyjątkowy wynik – jak podkreśla Moritz Katzner z SKG, w przypadku najlepiej radzących sobie inicjatyw zazwyczaj 10–15 proc. podpisów okazuje się nieważnych, a tutaj odsetek weryfikacji był wyjątkowo wysoki (nie podano jaki dokładnie). Osiągnięcie progu miliona podpisów oznacza, że Komisja Europejska ma obowiązek formalnie rozpatrzyć propozycję i odpowiedzieć na nią w ciągu sześciu miesięcy.

Komisja Europejska już potwierdziła przyjęcie inicjatywy i jasno określiła jej cel: organizatorzy wzywają do wprowadzenia wymogu, aby wydawcy sprzedający lub licencjonujący gry w UE nie mogli ich zdalnie dezaktywować, pozostawiając je w stanie niegrywalnym. W nadchodzących tygodniach europejscy komisarze spotkają się z przedstawicielami SKG, a Parlament Europejski przeprowadzi publiczne wysłuchanie w tej sprawie. Część szczegółów rozmów pozostaje niejawna, co – jak zaznacza zespół – ma zapobiec naciskom ze strony silnych grup lobbingowych branży.

SKG nadal wspiera graczy

Jak opisuje serwis TechSpot, SKG równolegle podejmuje konkretne działania wobec wydawców. Głośnym przykładem jest sprawa Anthem od Electronic Arts, którego serwery zostały wyłączone, czyniąc grę bezużyteczną. Inicjatywa udostępniła graczom z Francji i Niemiec instrukcje, jak ubiegać się o zwrot pieniędzy, pokazując, że ruch nie ogranicza się wyłącznie do symbolicznego protestu, lecz realnie wspiera poszkodowanych konsumentów.