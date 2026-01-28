Huawei promuje aktywność fizyczną. Partner 20. Półmaratonu Warszawskiego

Huawei ponownie pojawi się na trasie Półmaratonu Warszawskiego jako partner technologiczny jubileuszowej, 20. edycji biegu. Współpraca ma wspierać biegaczy na każdym poziomie – od debiutantów po zawodników walczących o życiówki.

Huawei CBG Polska ponownie nawiązał współpracę z Fundacją "Maraton Warszawski” i został oficjalnym partnerem technologicznym 20. Półmaratonu Warszawskiego. Jubileuszowa edycja biegu odbędzie się 22 marca 2026 r.

Celem partnerstwa jest wspieranie aktywności fizycznej i popularyzacja biegania wśród osób na różnym poziomie zaawansowania. Organizatorzy i partner technologiczny podkreślają, że kluczowe znaczenie ma regularność treningu, kontrola obciążeń oraz bezpieczeństwo uczestników.

Wsparcie biegaczy podczas wydarzenia

W ramach współpracy Huawei przygotuje strefy dopingowe na trasie biegu, w których kibice będą mogli wspierać zawodników. W Miasteczku Półmaratonu powstanie także strefa główna partnera, prezentująca urządzenia przeznaczone do aktywności sportowej, w tym słuchawki HUAWEI FreeClip 2 oraz nowe smartwatche dla biegaczy, których premiera zapowiadana jest na najbliższy czas.

Zegarki mają oferować funkcje związane z planowaniem treningów, monitorowaniem postępów oraz analizą regeneracji. Huawei zapowiedział również dodatkowe aktywności towarzyszące wydarzeniu, w tym treningi przygotowawcze prowadzone przed startem półmaratonu oraz działania na trasie biegu, takie jak wspólna rozgrzewka czy pomiar czasu na wybranym odcinku.

Kontynuacja współpracy i wspólne cele

Fundacja „Maraton Warszawski” podkreśla, że współpraca z Huawei opiera się na wspólnym podejściu do promocji ruchu i zdrowego stylu życia. Technologia ma pełnić rolę narzędzia wspierającego trening, a nie celu samego w sobie – pomagać w kontroli parametrów wysiłku, motywować do regularności i zwiększać bezpieczeństwo uczestników.

Z kolei przedstawiciele Huawei zwracają uwagę, że Półmaraton Warszawski jest wydarzeniem otwartym zarówno na zawodników walczących o najlepsze wyniki, jak i na osoby debiutujące na dystansie 21 kilometrów lub traktujące bieg jako formę aktywnego spędzania czasu.



Huawei Watch GT6 Pro (foto: Karol Żebruń)

Huawei promuje aktywność fizyczną i swój sprzęt

Partnerstwo z warszawskim półmaratonem wpisuje się w globalne działania Huawei związane z promocją aktywności fizycznej. Na początku 2025 r. firma ogłosiła współpracę z Eliudem Kipchoge – jednym z najwybitniejszych maratończyków w historii. W ramach tego projektu Kipchoge zapowiedział próbę ukończenia siedmiu maratonów na siedmiu kontynentach, której celem jest inspirowanie ludzi do ruchu i przekraczania własnych ograniczeń.

Współpraca z Kipchoge oraz zapowiadana premiera nowego smartwatcha biegowego oznaczają powrót Huawei do segmentu zaawansowanych zegarków dla biegaczy po kilkuletniej przerwie od premiery modelu Huawei Watch GT Runner. Nowe urządzenia mają być efektem wieloletnich prac nad systemami monitorowania zdrowia i treningu.

foto: Adobe Stock