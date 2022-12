Tesla Model Y po miesięcznej przerwie wraca na pierwsze miejsce podium w kwestii najlepiej sprzedających się samochodów w Europie. Elektryki Muska wyprzedziły uwielbiane przez mieszkańców Europy Dacie Sandero.

Tesla Model Y już raz była najpopularniejsza

Firma Elona Muska miała powody do radości już we wrześniu tego roku. Wówczas Tesla Model Y była najpopularniejszym (najczęściej kupowanym i dostarczanym) samochodem w całej Europie bez względu na rodzaj napędu.

W październiku Tesla odnotowała niewielki spadek wydajności, a to z uwagi na brak dostaw z Chin. Listopad natomiast znów okazał się być szczęśliwym miesiącem dla Muska, a Model Y wrócił na pierwsze miejsce podium wyprzedzając popularną Dacię Sandero.

Różnica była niewielka, ale Dacia musiała oddać pierwsze miejsce

Do klientów w listopadzie dotarło aż 19.144 nowych Tesli Model Y. Niewiele mniej, bo aż 18.746 egzemplarzy dostarczyła Dacia (modele Sandero) ustanawiając tym samym drugie miejsce na podium. Trzecie miejsce z wynikiem 17.309 aut należy do Toyoty Yaris.

Tesla Model Y w listopadzie 2022 sprzedała się lepiej o ponad 260% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku.

To jednak nie koniec podbojów Tesli. Jak wynika z dotychczas istniejących danych - Model Y znalazł w grudniu aż 5.000 nowych właścicieli w samej Norwegii. Oznacza to, że grudniowe wyniki mogą być dla Elona Muska równie satysfakcjonujące, co listopadowe. Tym samym w pełni elektryczny samochód może być drugi miesiąc z rzędu najpopularniejszy w całej Europie.

Dostępność i ceny Tesli Model Y w Europie (Źródło: Tesla)

Problemy Tesli wydają się nie istnieć

Drastyczne spadki cen akcji Tesli i stale malejące zainteresowanie propozycjami Muska (w Stanach Zjednoczonych) wydają się nie mieć odzwierciedlenia na rynku europejskim. Mieszkańcy Starego Kontynentu coraz chętniej decydują się na zakup samochodu elektrycznego, a wybór najczęściej pada na produkowaną w Niemczech Teslę Model Y.

Może to wynikać ze stosunkowo szybkiego czasu dostawy auta do klienta (dziś zamówione auto dotrze najpóźniej w marcu 2023 roku) i całkiem atrakcyjną - jak na elektryka - cenę startującą od 274.990 zł.

Jeśli zatem trend sprzedaży Tesli się utrzyma, w nadchodzącym roku elektryków na naszych ulicach będzie przybywać w zastraszającym tempie, szczególnie biorąc pod uwagę przyspieszające tempo produkcji za naszą zachodnią granicą w Tesla Gigafactory Berlin.

Źródło: electrek, Automotive News Europe