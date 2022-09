Targi IFA powróciły po dwuletniej przerwie przynosząc ogrom najróżniejszych zapowiedzi. Pośród nich znalazły się i produkty poważniejsze, które już niedługo trafią na półki sklepowe, i nieźle rokujące ciekawostki. Były też pomysły iście zwariowane.

Pierwsze, po covidowe targi IFA nie były może aż tak prestiżowe jak lata wcześniej, ale wszystko się zmienia - podejście do nowych technologii również. Widać to było choćby pośród start-upów, gdzie rewolucyjnych pomysłów nie brakowało. I bynajmniej nie mam tu na myśli specyficznego masażera dla panów, o którym wspominał Wojtek prezentując ciekawostki z IFA. Wystarczyło zapuścić się nieco głębiej w alejki pawilonu IFA Next by odkryć rzeczy, które zaskakują, wywołują konsternacje albo i uśmiech politowania.

Żeby jednak nie było, że tylko start-upy są w stanie przynieść nam coś oryginalnego – poniżej znajdziecie też kilka ciekawych projektów dobrze znanych i cenionych już marek.

Nowy, niezwykły wideorejestrator – Nextbase iQ

Choć na IFA producentów wideorejestratorów znalazło się kilku, to co pokazało brytyjskie Nextbase mocno wybijało się przed szereg. W końcu także w Europie ujrzeliśmy bowiem zapowiedzianą podczas CES 2022 inteligentną kamerkę Nextbase iQ. I trzeba przyznać, że urządzenie to robi wrażenie. Dookólny monitoring auta, systemy asysty kierowcy, algorytmy rejestrujące prędkość znajdujących się pobliżu aut czy choć tryb świadka nagrywający na bieżąco np. kontrolę policyjną i pozwalający oglądać ją w tym samym czasie wskazanej osobie – czegoś takiego chyba jeszcze nie było.

DJI nie ma, konkurencja harcuje

Znana dronowym pasjonatom firma Autel Robotics przywiozła na targi IFA niemal całą swoją ofertę. Najciekawiej prezentowały się tu jednak dwa nowe modele Dragonfisha – drona, który w wersji Pro potrafi utrzymać się w powietrzu nawet 180 minut oferując przy tym zasięg prawie 30 kilometrów i 20-krotny zoom optyczny wbudowanej tu kamery 4K.

LEGO i Robo-kot – zabawka, towarzysz, szpieg

Szczerze to nie pamiętam, żeby na wcześniejszych edycjach IFA obecna była firma LEGO. No ale tym razem miała swoje stoisko, które kusiło prawdziwych rozmiarów supersamochodem i kilkoma dodatkowymi atrakcjami. A skoro już o zabawkach mowa – co powiecie na kociego robota – domowe zwierzątko i szpiega w jednym? Ten niecodzienny towarzysz poruszając się po domu potrafi zbierać informacje o otaczającym go środowisku, rozpoznawać domowników i dawać się im głaskać, a w przypadku zauważenia nieproszonego gościa informować o tym właściciela wysyłając mu wiadomości na telefon. Sprzęt raczej nie dla nas, ale całkiem fajna ciekawostka.

Żwirek, który prawdę Ci powie

Wszystkie wcześniejsze sprzęty mogą się jednak schować przy tym co znalazło się na jednym z koreańskich stoisk. Wiadomo było, że ich pomysły będą osobliwe, ale przyznam szczerze – kuwety badającej 8 różnych parametrów kota (od BMI, poprzez tłuszcz trzewny, aż po gęstość kości) to się nie spodziewałem. Podobnie zresztą jak pasującego doń, specjalnego żwirku potrafiącego poinformować właściciela czworonoga o mogących się pojawić problemach chorobowych.