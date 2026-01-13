MSI pokazało monitor gamingowy z AI. Czy to już oszustwo?

MSI MEG X to monitor, który na CES 2026 wywołał niemałe poruszenie. Producent obiecuje prawdziwe AI w gamingu – takie, które widzi przeciwników, rozjaśnia mrok i pomaga celować. Tylko czy to wciąż pomoc, czy już oszustwo?

Monitor MSI MEG X to jedna z głównych nowości prezentowanych na stoisku MSI podczas targów CES 2026. Producent już na starcie podniósł poprzeczkę bardzo wysoko, określając go jako pierwszy „prawdziwy” monitor gamingowy z AI, który ma realnie wspierać graczy podczas rozgrywki. Nie chodzi tu wyłącznie o poprawę obrazu czy ochronę matrycy, ale o aktywną analizę tego, co dzieje się na ekranie, i pomoc w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja i jakość obrazu – topowa półka QD-OLED

MSI MEG X bazuje namodelu MPG 341CQR QD-OLED X36. Specyfikacja obejmuje najnowszą 5. generację panelu QD-OLED z układem subpikseli RGB Stripe, co jest jedną z kluczowych zmian względem wcześniejszych konstrukcji. Taki układ znacząco redukuje efekt kolorowych obwódek oraz poprawia czytelność tekstu, co docenią nie tylko gracze, ale też osoby pracujące przy monitorze.

Panel ma przekątną 34 cale, proporcje 21:9 (UWQHD) oraz imponujące odświeżanie 360 Hz, co czyni go idealnym narzędziem do dynamicznych gier akcji i FPS-ów. Zastosowana technologia Tandem OLED odpowiada za wyższą jasność i lepszą trwałość, a rozwiązanie Uniform Luminance pozwala precyzyjnie kontrolować krzywą HDR. Użytkownik może dostosować jasność w aż 14 punktach, eliminując irytujące skoki luminancji znane z klasycznego HDR.

Na uwagę zasługuje także DarkArmor Film – specjalna warstwa poprawiająca absorpcję światła. Dzięki niej czernie są nawet o 40 proc. głębsze, a ekran nie łapie fioletowych czy czerwonych refleksów w jasnym otoczeniu. Dodatkowym atutem jest zwiększona twardość powierzchni ekranu (z 2H do 3H), co przekłada się na lepszą odporność na zarysowania w codziennym użytkowaniu.

Prawdziwy „AI Gaming Monitor” – jak działa MEG X?

To jednak funkcje AI dla graczy są największym wyróżnikiem modelu MEG X. MSI podkreśla, że monitor analizuje obraz w czasie rzeczywistym, bez potrzeby integracji z konkretną grą. Oznacza to, że wsparcie AI działa niezależnie od tytułu.

AI Tracker – automatyczne wykrywanie postaci

AI Tracker odpowiada za automatyczne wykrywanie i podświetlanie postaci w grze. Na screenie widać wyraźne porównanie trybu On i Off – po włączeniu AI monitor zaznacza przeciwnika wyraźnym okręgiem, nawet gdy znajduje się on w ciemnym otoczeniu. Funkcja działa w czasie rzeczywistym i nie wymaga żadnego wsparcia ze strony gry, co oznacza, że monitor sam analizuje obraz i wskazuje potencjalne zagrożenia.

AI Scene – inteligentne rozpoznawanie scen

AI Scene automatycznie rozpoznaje typ wyświetlanej zawartości i przełącza monitor w optymalny tryb obrazu. Na przykład w grach wyścigowych aktywowany jest tryb Racing Mode, który poprawia czytelność trasy, kontrast i płynność. Użytkownik nie musi ręcznie zmieniać profili – monitor robi to sam, analizując scenę.

AI Goggle – szybszy powrót po oślepieniu

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych funkcji. AI Goggle redukuje efekt oślepienia, np. po wybuchu granatu błyskowego. Na screenie różnica jest drastyczna – przy włączonym AI obraz znacznie szybciej odzyskuje czytelność, podczas gdy bez AI ekran pozostaje niemal całkowicie biały. To ogromna przewaga w strzelankach, nawet jeśli dotyczy tylko ułamków sekund.

AI Gauge – synchronizacja HUD-u z monitorem

AI Gauge analizuje elementy interfejsu gry, takie jak pasek zdrowia, amunicja czy stamina, i synchronizuje je z funkcją SpectrumBar monitora. Dzięki temu kluczowe informacje o stanie postaci mogą być widoczne także poza samym obrazem gry, np. na paskach LED monitora, co pozwala szybciej reagować bez odrywania wzroku od akcji.

AI Vision+ – inteligentna adaptacja jasności

AI Vision+ to rozwinięcie klasycznego „rozjaśniania cieni”, ale w znacznie bardziej precyzyjnej formie. Monitor dynamicznie dostosowuje jasność i kontrast tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Na screenie widać, że po włączeniu AI detale w ciemnych fragmentach sceny są znacznie lepiej widoczne, bez przepalania jasnych obszarów.

AI Scope – automatyczne przybliżenie celu

AI Scope to funkcja skierowana głównie do gier FPS. Monitor automatycznie przybliża obraz w momencie celowania w przeciwnika, zwiększając precyzję strzałów. Dodatkowo dostępna jest opcja Night Vision, która poprawia widoczność celów w bardzo ciemnych miejscach.

Całość obsługiwana jest jednym kliknięciem, a dodatkowo MSI dorzuca AI Robot Lite, czyli inteligentnego asystenta, który pozwala aktywować kluczowe funkcje monitora bez odrywania rąk od klawiatury i myszy. Może też pełnić rolę prostego asystenta PC, szybko otwierając ustawienia lub menu.



MSI podczas prezentacji podkreślało, że funkcje AI są rekomendowane do użytku w trybie jednoosobowym lub podczas treningów, wyraźnie sugerując, by nie korzystać z nich w rozgrywce wieloosobowej (foto: ComputerBase)

Czy to już oszustwo?

Podczas prezentacji MSI jasno zaznaczyło, że funkcje AI są rekomendowane głównie do gier jednoosobowych oraz trybów treningowych. Producent tym samym sugeruje, że nie powinny być wykorzystywane w rozgrywce wieloosobowej.

Nie ma się temu co dziwić. Takie funkcje jak AI Tracker, AI Goggle czy AI Scope mogą budzić poważne wątpliwości dotyczące uczciwości w multiplayerze. Dla wielu graczy będą one niczym innym jak formą oszustwa, nawet jeśli są realizowane na poziomie monitora, a nie oprogramowania w grze. Tutaj jednak trudno będzie je wykryć.

Z drugiej strony, w trybach solo czy podczas nauki mechanik mogą one realnie pomóc nowym graczom szybciej wejść w świat gier i poprawić swoje umiejętności.

A Wy jak to widzicie? Czy AI w monitorach to przyszłość gamingu, czy niebezpieczna granica, której lepiej nie przekraczać? Dajcie znać, co o tym myślicie.