Wygląda na to, że z wyprzedzeniem poznaliśmy wysokość abonamentu, na jaki muszą być przygotowani zainteresowani ofertą SkyShowtime.

Polska cena SkyShowtime

Pod koniec zeszłego roku potwierdzono, iż na polskim rynku pojawi się SkyShowtime, kolejny serwis streamingowy. Dowiedzieliśmy się, że premiera odbędzie się w lutym tego roku, ale zagadką pozostała inna bardzo istotna kwestia - wysokość abonamentu. Oficjalnie nadal nią pozostaje, ale sprawę przybliżył Mateusz Zaczyk.

Wedle informacji redaktora naczelnego serwisu Filmożercy, zainteresowani ofertą SkyShowtime będą musieli przygotować się na wydatek w wysokości 24,99 złotych miesięcznie. Alternatywą ma być roczna subskrypcja za 199,90 złotych, która na dłuższą metę, jeśli te kwoty zostaną potwierdzone, będzie bardziej atrakcyjna.

rozwiń

Kiedy premiera SkyShowtime i co w ofercie?

Na tle obecnych już na naszym rynku konkurentów takie stawi nie wyglądają źle, a jest jeszcze opcja, iż na początku pojawi się promocja z darmowym tygodniem/miesiącem próbnym. To dobry omen, bo na początku nowy gracz powinien próbować walczyć o klienta także ceną.

Ta jednak, chociaż bardzo istotna, to nie wszystko. Znaczenie będzie miała również oferta programowa. To, bez zaskoczenia, przede wszystkim filmy i seriale. SkyShowtime może wyciągnąć kilka asów z rękawa, bo ma prawa do produkcji ze stajni Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime czy Peacock. Na szczegóły dotyczące dostępnej biblioteki trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale możliwość pojawienia się w niej chociażby seriali Yellowstone, The Office, Star Trek, Dexter, Halo, a także filmowych serii Szybcy i wściekli, Jurassic Park i Mission: Impossible czy np. The Northman może być dla niektórych bardzo kusząca.

Przedstawiciele SkyShowtime na Polskę nie komentują powyższych doniesień o cenie. Deklarują, że wkrótce poznamy nie tylko tę informację, ale też dokładną datę startu SkyShowtime na naszym rynku.

Źródło: @ZaczykMateusz, unsplash