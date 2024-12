Ile gier trafiło na Steam w 2024 roku? Absolutny rekord

Przeciętny użytkownik Steam grał jedynie w cztery gry w całym 2024 r. To niewiele, jeśli spojrzy się na łączną liczbę wydanych gier w bieżącym roku. Tak się składa, że w tej kategorii padł absolutny rekord.

Koniec roku to czas szeroko pojętych podsumowań. Użytkownicy Steam mogą już korzystać z opcji Steam Relay, dzięki której zobaczą swoją aktywność w liczbach. Okazuje się, że przeciętny użytkownik zagrał w cztery gry podczas minionych miesięcy – tyle samo, co w roku ubiegłym.

Rekord platformy Steam

To pokazuje, że przeciętny gracz sięga po ulubione, sprawdzone produkcje i z jakiegoś powodu nie potrzebuje niczego więcej. A przecież na platformie Steam aż roi się od nowych gier. W 2024 r. na Steamie pojawiło się ich aż 18 897 – absolutny rekord. Dla porównania w 2023 r. było ich “jedynie” 14 311.



źródło: SteamDB

Nie jest tajemnicą, że część z tych gier pozostawia wiele do życzenia pod względem jakości lub najzwyczajniej są to skromne projekty pozwalające młodym adeptom gamedevu stawiać pierwsze kroki. To z kolei przekłada się na dane ze strony SteamDB, gdzie wyróżniono dwie kategorie: “games” oraz “limited games”. Ta druga dotyczy gier, które nie osiągnęły kryteriów, takich jak liczba sprzedanych egzemplarzy czy ogólna frekwencja graczy.

Platforma Steam w znakomitej "kondycji"

Powyższe liczby to dowód na niezachwianą popularność platformy Steam. Dodajmy, że w 2024 r. kilka razy pobito frekwencyjny rekord i aktualnie wynosi on 39 319 632 jednocześnie zalogowanych graczy (15 grudnia).

Steam przyciąga użytkowników nie tylko samymi grami. Warto wspomnieć o nowych funkcjach i usprawnieniach, wśród których zdecydowanie wyróżnia się nagrywanie gier.

Źródło: SteamDB