Zakończony 30 września Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w końcu zaowocował prezentacją pierwszych wyników ile jest ludzi w Polsce. W porównaniu z poprzednim spisem - jest nas mniej. Ubywa też młodych i pracujących Polaków.

Ludność Polski 2021. Wiemy, ile jest ludzi w Polsce

38 mln 179 tys. ludzi mieszka w Polsce według wyników Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Oznacza to, że Polaków jest mniej o ok. 332 tys (ok. 1%) w porównaniu z wcześniejszym spisem przeprowadzonym w 2011 roku.

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce jest przeprowadzany co 10 lat. Wyniki z ubiegłego roku wskazują, że ludzi w Polsce jest coraz mniej - szczególnie tych młodych.

Ludność w Polsce 2021 - podział ze względu na płeć (Źródło: stat.gov.pl)

Ile w Polsce jest mężczyzn a ile kobiet?

Jeśli chodzi o ludność Polski według płci - liczby utrzymują się na niemal tym samym poziomie od lat. Kobiet w Polsce jest niewiele więcej (51,5%) niż mężczyzn (48,5%).

W Polsce ubywa młodych, ale przybywa emerytów

Spadek z 18,7% (2011 rok) do 18,2% (2021 rok) w przypadku osób w wieku do 17 lat (wiek przedprodukcyjny) nie jest tak istotnie duży, jak w przypadku osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata). W tym przypadku odnotowano spadek z 64,4% (2011) do tylko 60% (2021).

Ile jest ludzi w Polsce - podział ze względu na wiek (Źródło: stat.gov.pl)

Oznacza to, że w Polsce ubywa młodych, zdolnych do pracy mieszkańców. Przybywa natomiast emerytów (osoby w wieku poprodukcyjnym), których w 2011 roku było 16,9%, natomiast w 2021 wynik ten wzrósł aż do 21,8%.

Ile w Polsce jest emerytów? 8 mln 337 tys., a więc statystycznie co piąty Polak jest emerytem. Osób młodych i pracujących jest z kolei 22 mln 886 tys.

Ludzi w Polsce będzie ubywać

Tak przynajmniej twierdzi prof. Piotr Szukalski, według którego “po trzech pokoleniach populacja skurczy się do ok. 33%”. Skąd takie wnioski? Ano na podstawie współczynnika reprodukcji netto, który wyznacza, ile w życiu statystyczna kobieta rodzi córek. Jego wartość od dawna oscyluje w granicach 0,6 - 0,7.

Posługując się liczbą 100 kobiet dla przykładu: w pierwszym pokoleniu urodzi się 60 dzieci, w kolejnym 36, a jeszcze kolejnym tylko 20.

Obawy w kontekście ogólnego funkcjonowania państwa można mieć również ze względu na strukturę wieku mieszkańców Polski. Społeczeństwo jest coraz starsze - tych ludzi przybywa, natomiast młodych w wieku produkcyjnym ubywa. Utrzymanie tego trendu może mieć destrukcyjne skutki dla państwa.

Źródło: stat.gov.pl, bankier.pl