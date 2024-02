Samsung i Google zapewniają 7 lat aktualizacji swoich flagowych telefonów. Zdaniem szefa firmy OnePlus, takie podejście jest bez sensu.

Aktualizacje Androida to temat, który od lat budzi kontrowersje. Ostatnio producenci zaczęli odpowiadać na apele wielu użytkowników i wydłużać okresy wsparcia. W zeszłym roku Google jako pierwszy zaoferował flagowy telefon z gwarancją aktualizacji przez 7 lat, teraz tym samym przy okazji serii Galaxy S24 chwali się Samsung. Zdaniem jednych oznacza to, że znika największa wada Androida, ale wedle innych taka polityka nie ma większego sensu.

"Wyobraź sobie, że twój telefon jest kanapką"

O kontrowersyjną opinię pokusił się Kinder Liu, szef OnePlus. W wywiadzie dla Tom's Guide porównał telefon do kanapki - sprzęt do kromek chleba, a oprogramowanie do wnętrza. W ten sposób próbował udowodnić, że 7-letnie aktualizacje są bezcelowe. Jego zdaniem to na tyle długi czas, że urządzenie zestarzeje się do poziomu, gdzie i tak nikt nie będzie chciał z niego korzystać.

"Nie tylko zasady aktualizacji oprogramowania są ważne dla użytkownika, ale także płynność doświadczeń płynących z używania telefonu. Niektórzy producenci mówią teraz, że wypełnienie ich kanapki – oprogramowanie ich telefonu – nadal będzie dobre do jedzenia za siedem lat. Ale nie mówią ci, że chleb z tej kanapki – doświadczenie użytkownika – może być spleśniałe po czterech latach. Nagle siedmioletnia polityka aktualizacji oprogramowania nie ma znaczenia, ponieważ reszta twoich doświadczeń z telefonem jest okropna" – Kinder Liu

rozwiń

W tle pojawiły się dwie kwestie. Kinder Liu przytoczył wyniki opublikowane przez analityków z Counterpoint Research, z których wynikało, że użytkownicy Androida mają tendencję do zmiany smartfona co cztery lata. Dodał również, że kilka lat to czas, po którym kondycja baterii telefonu będzie daleka od tego, jak wygląda to zaraz po zakupie.

Aktualizacje i problemy z baterią? Można je łatwo rozwiązać

Ostatni argument bardzo szybko spotkał się z kontrą. Serwis Android Authority cytuje słowa Miquela Ballestera. Współzałożyciel Fairphone stwierdził, że zna proste rozwiązanie dla firm, które obawiają się, że ich oprogramowanie przetrwa dłużej niż sprzęt. "Rozwiązanie powinno być oczywiste: uczynić baterię wymienną" - stwierdził.

OnePlus, w przypadku najnowszego OnePlus 12 zdecydował się na 5 lat wsparcia. Kinder Liu uważa, że od czterech do pięciu lat to optymalny czas, przez jaki współczesne telefony powinny być aktualizowane.

Źródło: tomsguide