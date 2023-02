Portal The Verge ujawnił list Partii Demokratycznej USA do Departamentu Energii i Agencji Ochrony Środowiska. Politycy naciskają tam na ujawnienie przez firmy kopiące kryptowalutę, ile energii zużywają oraz jaka jest wysokość ich emisji gazów cieplarnianych.

Górnicy bitcoinów pod lupą rządu

Agencje federalne w Stanach Zjednoczonych mogą zmuszać firmy wydobywające kryptowalutę do ujawnienia ich emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii elektrycznej. Kopalnie kryptowalut w ciągu ostatnich kilku lat mocno rozrosły się w USA, jednak brak solidnych danych na temat ich wpływu na sieć energetyczną i krajowe cele klimatyczne.

Demokratyczni kongresmeni naciskają na federalne agencje, aby wykorzystywały swoje uprawnienia i przyspieszyły plan zbierania raportów emisji i zużycia energii od kopalń kryptowalutowych. Według listu polityków jest to kluczowy krok dla powstrzymania rosnących zanieczyszczeń, które generuje ten przemysł (Niedawny krach na rynku kryptowalutowym korzystnie wpłynął na środowisko, ale cyfrowe aktywa znów zyskują na wartości).

Wzywamy do korzystania z tych organów w celu jak najszybszego wdrożenia obowiązkowego systemu ujawniania informacji

Kongresmeni chcą trzymać rękę na pulsie

Departament Energii i Agencja Ochrony Środowiska posiadają upoważnienie do żądania emisji i zużycia energii przez górników kryptowalut. W swoim liście członkowie Kongresu proszą każdą z agencji o podanie terminów, w których planowane jest rozpoczęcie korzystania z tych uprawnień i zbieranie konkretnych informacji. Demokraci próbowali uzyskać te dane już w zeszłym roku bezpośrednio od firm. Kilka z nich dostarczyło co prawda pewne informacje, jednak były one wybiórcze i niepełne. Zachęciło to kongresmenów do zwrócenia się do agencji federalnych.

Zdaniem członków Kongresu siedem kopalń kryptowaluty jest w stanie wykorzystać łącznie ponad 1 gigawat energii, a więc niemal tyle ile wszyscy mieszkańcy Houston. Chociaż nie ma jeszcze konkretnych danych na temat tego, jakie zanieczyszczenie generują te firmy, to wstępne szacunki wyglądają przytłaczająco. Wrześniowy raport Białego Domu w tej sprawie mówi, że prawdopodobnie przemysł kryptograficzny w USA zużywa tyle samo energii, co wszystkie komputery osobiste w kraju razem wzięte. Demokraci mają nadzieję, że Agencje federalne zmuszą kopalnie kryptowalut do bardziej ekologicznych rozwiązań i energooszczędnych opcji.

źródło: theverge