Ile zarabia programista? Co robi w czasie wolnym? Czy warto zostać jednym z nich? Odpowiadamy w dniu jego święta.

Dziś Dzień Programisty. Dlaczego akurat 13 września?

Termin 13 września w żadnym wypadku nie jest przypadkowy. Jest to mianowicie 256. dzień roku kalendarzowego, a 256 to oczywiście 2 do potęgi ósmej, a więc liczba wszystkich możliwych wartości jednego bajtu w 8-bitowej postaci. I tak, w latach przestępnych święto obchodzone jest 12 września.

Korzystając z okazji, wszystkim programistom (a w szczególności tym, dzięki którym benchmark.pl działa jak należy) życzymy wszystkiego najlepszego!

Znane lub nieznane oblicze programisty

Programiści to bardzo liczna grupa i trudno tak naprawdę o krótką odpowiedź na pytanie, jacy są. Portal No Fluff Jobs podpytał ich jednak o kilka kwestii i odpowiedzi mogą być dla wielu osób – przynajmniej w pewnej mierze – zaskakujące.

Wielu programistów nie ma samochodu, a na wakcje zostaje w domu

Okazuje się na przykład, że aż co trzeci przepytany programista nie posiada samochodu i najpewniej powodem nie są słabe zarobki – w rzeczywistości koderzy należą do jednych z lepiej opłacanych grup zawodowych w naszym kraju (ale o tym za chwilę). W wielu przypadkach po prostu auto nie jest im potrzebne – choćby ze względu na bardzo popularną w tej grupie pracę zdalną.

Ponad połowa przepytanych programistów zostaje na wakacje w domu. Koderzy lubią też relaksować się przy telefonie – ich ulubionymi aplikacjami są YouTube (71%), Facebook (47%), Instagram (35%), LinkedIn (34%) i Reddit (20%).

A co programiści robią w swoim czasie wolnym? W sumie to, co wszyscy – dwóch na trzech ogląda telewizję, a ponad połowa (57%) uprawia sport. Mniej więcej tyle samo spotyka się z przyjaciółmi i rodziną albo gra w gry wideo. Równocześnie jednak aż 39 poświęca czas na samorozwój, co raczej plasuje ich mocno powyżej średniej.

Młody, z wyższym wykształceniem

Dodajmy, że ponad połowa specjalistów IT z raportu No Fluff Jobs to osoby między 25. a 34. rokiem życia, a prawie 80% ma wykształcenie wyższe (średnie zaś – nieco ponad 18%). Większość respondentów jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę (ponad 57,5%), a na zasadach B2B pracuje przeszło 31% respondentów.

Największa część przebadanych programistów (31,4%) to midzi, a za nimi – niemal po równo (po około 22%) znajdują się seniorzy i juniorzy. Jeżeli zaś chodzi o typ ich działalności, to na trzech pierwszych miejscach plasują się: backend (ponad 20%), fullstack (ponad 12%) i testing (niespełna 9%). Powyżej poziomu 5% są również: frontend, project management oraz IT support.

Ostatnie pytanie dotyczy tego, na co programiści wydają pieniądze. Organizacje charytatywne wspomaga 15% z nich, inwestuje w nieruchomości – 39%, po prostu oszczędza – 56%, a inwestuje w siebie – aż 69%. A skoro już jesteśmy przy pieniądzach…

Ile zarabia programista w Polsce, w 2022 roku?

Z najnowszych danych No Fluff Jobs wynika, że mediana wynagrodzeń programistów w Polsce wynosi 15 000 złotych brutto na umowie o pracę oraz 20 060 zł + VAT na B2B. Są to wartości wyciągnięte na podstawie widełek oferowanych przez ostatnie pół roku. Poniżej możesz zobaczyć poziom wynagrodzeń w B2B z podziałem na kategorie ofert (dane podsumowujące rok 2021):

Jak widać, na najlepsze warunki mogą liczyć specjaliści od bezpieczeństwa, DevOps i analizy Big Data, ale na dobrą sprawę w każdej kategorii wynagrodzenia wypadają co najmniej przyzwoicie.

Zarobki programistów z podziałem na technologie

A jakie technologie są aktualnie najbardziej opłacalne? Takie dane znajdujemy w raporcie Just Join IT za marzec 2022 roku. Są to uśrednione kwoty brutto niezależne od rodzaju umowy:

C – 7059 zł (junior), 18 080 zł (mid), 21 371 zł (senior)

Go – 9000 zł (junior), 19 212 zł (mid), 24 844 zł (senior)

HTML – 6528 zł (junior), 11 357 zł (mid), 16 800 zł (senior)

Java – 8238 zł (junior), 17 349 zł (mid), 23 010 zł (senior)

JS – 7743 zł (junior), 15 615 zł (mid), 21 426 zł (senior)

Net – 7941 zł (junior), 16 827 zł (mid), 21 235 zł (senior)

PHP – 7048 zł (junior), 13 381 zł (mid), 18 450 zł (senior)

Python – 7764 zł (junior), 16 107 zł (mid), 23 554 zł (senior)

Ruby – 7457 zł (junior), 14 068 zł (mid), 22 198 zł (senior)

Scala – 9938 zł (junior), 18 276 zł (mid), 24 603 zł (senior)

Jak widać, najwięcej można wciągnąć, znając języki Scala i Go, ale nieśmiertelna Java również stoi bardzo mocno.

W jakim mieście programiści zarabiają najwięcej?

Oprócz języka i zakresu działalności, wynagrodzenie może także różnić się w zależności od miasta, w którym się pracuje. Poniższą mapkę potraktuj jednak z pewnym dystansem, ponieważ dane pochodzą sprzed roku:

Jest dobrze, ale zawsze może być lepiej

Pomimo takich dobrych (wydawałoby się) warunków, zaledwie 19% programistów z raportu No Fluff Jobs absolutnie nie planuje zmiany pracy. Kolejne 40% nie szuka nowej pracy, ale zakłada, że może przyjąć ofertę, jeśli taka się pojawi, 25% rozgląda się za nową pracą, a prawie 16% aktywnie jej poszukuje. Jakie są powody? Najczęstszym: zbyt niskie zarobki. Następnie: chęć rozwoju osobistego i poszukiwanie nowych doświadczeń, a dalej: sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju.

Jak widać, w mniejszym stopniu na chęć zmiany pracy wpływają również niezadowalające warunki zatrudnienia, brak poczucia bezpieczeństwa, brak równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz zła atmosfera w pracy.

Chcesz zostać programistą? Śmiało, praca czeka

Jednym z powodów, dla których programiści zarabiają tak dobrze, jest fakt, że po prostu ich brakuje. W całej Unii Europejskiej czeka 600 tysięcy wakatów, a w Polsce niedobór szacowany jest na około 50 tysięcy osób.

Źródło: No Fluff Jobs, Just Join IT, the:protocol