Ile zarabia programista w 2021 roku? Oczywiście to zależy – od poziomu, technologii, a nawet lokalizacji. Oto jak kształtują się zarobki programistów w Polsce.

Ile zarabia programista w Polsce, w 2021 roku?

Według raportu No Fluff Jobs aktualnie zatrudniony w Polsce programista zarabia najczęściej między 4000 a 8000 złotych netto. Takim wynagrodzeniem może pochwalić się więcej niż co trzeci badany. Około 21,5% otrzymuje pensję między 8000 a 12 000 zł, kolejne 13% – między 12 000 a 16 000 zł i mniej więcej tyle samo osób zarabia powyżej 16 000 zł miesięcznie. Z kolei wynagrodzenie poniżej 4000 zł dotyczy niewiele ponad 16% programistów.

Just Join IT podaje z kolei szczegółowe dane dla umów o pracę (brutto) i B2B (netto). Według jego raportu w 2021 roku junior mógł liczyć średnio na (odpowiednio) 6355 zł i 7204 zł, mid – na 11 240 zł i 13 694 zł, a senior – na 16 133 zł i 18 717 zł. Spośród największych miast najlepsze zarobki osiągane są w Warszawie, a niewiele gorsze w Trójmieście i Krakowie. Najmniej opłacalny – tak dla juniorów, jak i seniorów jest obecnie Poznań.

Ciekawostką w raporcie Just Join IT jest również podział na technologie. Okazuje się, że najbardziej opłacalna jest obecnie praca w DevOps, ale świetnie zarabiają również programiści Python, Java i Ruby – seniorzy na B2B mogą oczekiwać wynagrodzeń na poziomie 20,5 tysiąca złotych. Poniżej szczegółowa rozpiska:

(Dodajmy dla porównania, że aktualnie najniższa krajowa w Polsce wynosi nieco ponad 2000 zł netto, a osoby zarabiające średnią krajową otrzymują wynagrodzenie na poziomie 4200 zł na rękę).

Zwiększ kompetencje i popraw wynagrodzenie: poznaj najlepsze książki o programowaniu.

Jest dobrze, ale zawsze może być lepiej

Pomimo takich dobrych (wydawałoby się) warunków, zaledwie 19% programistów z raportu No Fluff Jobs absolutnie nie planuje zmiany pracy. Kolejne 40% nie szuka nowej pracy, ale zakłada, że może przyjąć ofertę, jeśli taka się pojawi, 25% rozgląda się za nową pracą, a prawie 16% aktywnie jej poszukuje. Jakie są powody? Najczęstszym: zbyt niskie zarobki. Następnie: chęć rozwoju osobistego i poszukiwanie nowych doświadczeń, a dalej: sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju.

Jak widać, w mniejszym stopniu na chęć zmiany pracy wpływają również niezadowalające warunki zatrudnienia, brak poczucia bezpieczeństwa, brak równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz zła atmosfera w pracy.

A kim jest polski programista? Jest młody i wykształcony

Ponad połowa specjalistów IT z raportu No Fluff Jobs to osoby między 25. a 34. rokiem życia, a prawie 80% ma wykształcenie wyższe (średnie zaś – nieco ponad 18%). Większość respondentów jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę (ponad 57,5%), a na zasadach B2B pracuje przeszło 31% respondentów.

Największa część przebadanych programistów (31,4%) to midzi, a za nimi – niemal po równo (po około 22%) znajdują się seniorzy i juniorzy. Jeżeli zaś chodzi o typ ich działalności, to na trzech pierwszych miejscach plasują się: backend (ponad 20%), fullstack (ponad 12%) i testing (niespełna 9%). Powyżej poziomu 5% są również: frontend, project management oraz IT support.

Źródło: wszystkie dane przedstawione w tekście pochodzą z raportów: 1) „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” No Fluff Jobs, na potrzeby którego w 2021 roku przebadano 4185 specjalistów IT z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy oraz 2) „Raport wynagrodzeń polskich programistów na 2021 rok” Just Join IT