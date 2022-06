Producent smartfonów z Szanghaju poinformował, że wkrótce wchodzi na polski i czeski rynek. Działa już w 40. krajach świata, a to kolejny etap ekspansji firmy.

Co to jest Infinix?

Infinix Mobile to szybko rozwijająca się marka, powstała w 2013 roku. Oferuje urządzenia mobilne skierowane głównie do młodszego pokolenia. Zapewnia, że tworzy zaawansowane, mocne sprzętowo i przystępne cenowo inteligentne urządzenia, które zapewniają dostęp do najnowszych technologii użytkownikom na całym świecie. W latach 2019-2021 sprzedaż Infinix wzrosła aż o 157 proc., a to plasuje ją wśród marek, które obecnie rozwijają się najszybciej w branży telefonii komórkowej. Infinix należy do portfolio Transsion Holdings, jednego z czołowych w skali globalnej producentów smartfonów.

W drugiej połowie 2021 r. Infinix zaprezentował pierwszy telefon koncepcyjny z szybkim ładowaniem 160 W. Jednak nie poprzestaje na samych smartfonach. Wprowadził też na rynek swój pierwszy flagowy laptop z serii INBOOK X1. Infinix chce stać się uznaną globalnie marką smartfonów dla młodego pokolenia oraz inteligentnych urządzeń dla domu.

- Doświadczenia Infinix zdobyte w wielu krajach Azji, Ameryki Łacińskiej czy Afryki pozwoliły nam uwierzyć, że łącząc wysokiej jakości produkty, przystępną cenę i nowoczesną technologię możemy zdobyć nawet najbardziej wymagające rynki, takie jak Polska. Jako nowoczesna marka rozumiemy obecne potrzeby użytkowników. Sądzimy, że Infinix szybko podbije serca młodych ludzi w Polsce, zapewniając im komfortowy dostęp do cyfrowej rzeczywistości. Rynki w Polsce i w Czechach mają kluczowe znaczenie dla Infinix ze względu na szerokie grono zorientowanych technologicznie użytkowników z odpowiednimi dochodami oraz położenie geograficzne dające możliwość dalszej ekspansji w przyszłości - stwierdził Benjamin Jiang, dyrektor zarządzający w Infinix.

Smartfony Infinix skierowane do młodych

Czego możemy oczekiwać po nowej marce smartfonów? To urządzenia dedykowane głównie dla tzw. pokolenia Z. Producent zapewnia, że łączą modny styl i nowoczesną technologię. Design dopasowany jest do trendów panujących wśród młodych ludzi.

Otrzymamy między innymi wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, superszybkie ładowanie, sporo pamięci czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI. Wszystko to ma być dostępne w urządzeniach, które pozwalają komfortowo przeglądać serwisy społecznościowe i platformy streamingowe, a także grać w gry mobilne. No i mają być przystępne cenowo, co może być kluczowym elementem przekonującym konsumentów do zakupu, bo przeważnie kupujemy smartfony do 1000 zł.

Niedawno firma ogłosiła wprowadzenie pierwszej na świecie technologii Future Light Painting Leather, dzięki której skórzana oprawa smartfona zmienia kolor pod wpływem światła UV. Ten pomysł z pewnością trafi w gusta użytkowników, niekoniecznie jedynie tych młodszych.

Na polskiej stronie Infinix znajdziemy pierwsze propozycje urządzeń, które zapewne niebawem pojawią się w naszym kraju. Jesteście zainteresowani ofertą nowego gracza na rynku smartfonów w Polsce?

Źródło: Infinix