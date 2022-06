Czy wielu Polaków wydaje na nowy telefon więcej niż 1000 złotych? Jak często decydujemy się na zmianę i czym ją motywujemy? Odpowiedzi przyniosło badanie Kantar: Smart Barometr 2022.

Ile Polak wydaje na smartfona? Gdzie go kupuje i jaki wybiera?

Badanie Kantar wykazało, że ponad połowa badanych – dokładnie 56% – korzysta z telefonu o wartości poniżej 1000 złotych. Kolejne 28% wydało na smartfona od 1000 do 2000 złotych, a więcej niż 2000 złotych zapłaciła mniej niż co dziesiąta przepytana osoba.

Biorąc pod uwagę to, że niechętnie wydajemy więcej niż tysiąc złotych na nowy telefon, nie dziwi fakt, że komórki aż 86% z nas działają pod kontrolą systemu Android. Wykorzystujące iOS-a iPhone’y nie są po prostu dostępne w tak niskich cenach.

Zaskoczeniem może być za to fakt, gdzie kupujemy nowe telefony. Okazuje się, że aż jedna trzecia robi to u swojego operatora komórkowego, nawet pomimo faktu, że przeważnie oferty nie należą do szczególnie atrakcyjnych. Na drugim miejscu (z wynikiem 26%) znajdują się elektromarkety, a na trzecim (13%) – platforma Allegro.

Jak często wymieniamy telefon? A jak często chcielibyśmy to robić?

Producenci co najmniej raz w roku raczą nas nową generacją swoich smartfonów. Niektórzy robią to częściej. Między kolejnymi wersjami jednak niewiele się zmienia, przez co na dobrą sprawę nie ma konieczności kupowania nowych urządzeń z taką częstotliwością. I faktycznie tego nie robimy (choć pewnie niekoniecznie akurat z tego powodu). No dobrze, ale jak konkretnie prezentują się statystyki?

Więcej niż czterech na pięciu Polaków wymienia telefon co dwa lata lub rzadziej. Równocześnie jednak aż 40% z nas chciałoby kupować nowy model co 1,5 roku albo i częściej.

Najczęstszym powodem wymiany telefonu jest awaria (44%) lub ogólne zniszczenie dotychczasowego urządzenia (36%). Dla 31% powodem numer jeden jest natomiast po prostu atrakcyjna oferta.

Pozostałe wnioski z badania

Badanie wykazało również, że 72% Polaków używa na co dzień tylko jednego telefonu. Pozostali mają na przykład osobne urządzenia do pracy i spraw osobistych. Ponad połowa z nas ma również w domach co najmniej dwa nieużywane telefony. Jeśli zaś chodzi o te, których używamy, to do swoich smartfonów najczęściej podłączamy bezprzewodowe słuchawki (robi to 58% z nas), następnie: głośniki bezprzewodowe (40%), smartwatche (38%) i opaski (22%).

Firma Kantar zrealizowała badanie w kwietniu 2022 roku na grupie 1000 Polaków w wieku od 18 do 60 lat.

