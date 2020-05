Jesteśmy po prezentacji procesorów Intel Core 10. generacji, ale ciągle czekamy na pojawienie ich testów. Chińscy testerzy postanowili jednak już teraz uchylić rąbka tajemnicy o jednym z najbardziej wyczekiwanych modeli – mowa o 6-rdzeniowej/12-wątkowej jednostce Core i5-10400.

Intel Core i5-10400 wypada lepiej o poprzednika

Core i5-10400 to prawie najtańszy 6-rdzeniowy/12-wątkowy model z generacji Comet Lake-S – docelowo powinien on zastąpić wysłużonego Core i5-9400 (Coffee Lake-S).

Model Intel Core i5-9400F Intel Core i5-9400 Intel Core i5-10400F Intel Core i5-10400 Generacja Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 6/6 6/6 6/12 6/12 Taktowanie 2,9 GHz 2,9 GHz 2,9 GHz 2,9 GHz Taktowanie Boost 4,1 GHz 4,1 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB Pamięć L3 9 MB 9 MB 12 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) Układ graficzny - UHD 630

(350 - 1050 MHz) - UHD 630

(350 - 1100 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE NIE TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 800 zł 900 zł ??? zł ??? zł

Nowy model oferuje dwukrotnie więcej wątków, a do tego pracuje z wyższym taktowaniem Turbo Boost. Co ważne współczynnik TDP pozostał na tym samym poziomie (65 W).

Testy wydajności Intel Core i5-10400 vs Core i5-9400F

Jak wypada Core i5-10400? Na niezależne testy wydajności musimy jeszcze trochę poczekać, ale ostatnio na chińskim forum ChipHell pojawiły się przecieki porównujące nowy model do Core i5-9400F.

Jednostkę przetestowano na płycie MSI MAG Z490 Tomahawk w połączeniu z dwukanałowym zestawem pamięci DDR4 2x 8 GB podkręconym do 3200 MHz (nominalne taktowanie kontrolera pamięci to 2666 MHz).

Zgodnie z przewidywaniami, nowa jednostka jest znacznie wydajniejsza w wielowątkowych zastosowaniach – w zależności od testu, przewaga wynosi od 34% to 45%. W jednowątkowych różnica nie jest tak duża (w zależności od testu od 4 do 8%).

Czy Core i5-10400/10400F okaże się hitem?

Jeżeli wyniki syntetycznych benchmarków będą miały przełożenie na realną wydajność, procesor może okazać się ciekawą propozycją dla niedrogich komputerów do gier. Uważamy jednak, że większym zainteresowaniem powinien cieszyć się model Core i5-10400F – powinien on oferować taką samą wydajność, ale jest pozbawiony zintegrowanej grafiki (a przez to tańszy). Taki procesor można będzie połączyć np. z płytą główną na chipsecie B460 (a nie drogą Z490).

Jest jednak pewien problem. Nowy Intel może przegrać z konkurentem z obozu AMD – 6-rdzeniowym/12-wątkowym Ryzen 5 3600. Porównanie w Cinebench R20 i R20 mówi samo za siebie.

Cinebench R15 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 1579 Intel Core i5-10400/10400F 1333 Intel Core i5-9400/9400F 919

Cinebench R15 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 193 Intel Core i5-10400/10400F 186 Intel Core i5-9400/9400F 171

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 3591 Intel Core i5-10400/10400F 3186 Intel Core i5-9400/9400F 2246

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 479 Intel Core i5-10400/10400F 438 Intel Core i5-9400/9400F 410

Czy Core i5-10400 (Core i5-10400F) odniesie sukces? To zależy od realnej wydajności i wyceny w polskich sklepach.

Źródło: Twitter @ HXL

Zobacz więcej newsów o procesorach: