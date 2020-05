Premiera procesorów AMD Ryzen 4000 na bazie architektury Zen 3 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń bieżącego roku. Nim się to jednak stanie, na rynku pojawią się jeszcze inne modele Ryzen 4000.

Procesory Ryzen 4000 APU także w desktopach

Mowa o układach Ryzen 4000 z generacji Renoir, ale w wersji dla komputerów stacjonarnych (będą to odpowiedniki mobilnych jednostek Ryzen 4000U i 4000H, które zostały zaprezentowane na początku roku i już są dostępne w pierwszych laptopach).

Z technicznego punktu widzenia będziemy mieli do czynienia z tymi samymi jądrami - nowe modele będą zaliczać się do układów typu APU, gdzie producent połączy rdzenie Zen 2 oraz grafikę z generacji Vega (całość oczywiście zostanie wykonana w 7-nanometrowej litografii). Wersje dla desktopów najprawdopodobniej będą cechować się wyższym współczynnikiem TDP, co przełoży się na możliwość zwiększenia zegarów.

Model Ryzen 7 4700G odnaleziony w bazie AotS

Potwierdzeniem zbliżającej się premiery jest wpis z bazy Ashes of the Singularity, gdzie pojawiły się wyniki konfiguracji z procesorem Ryzen 7 4700G i kartą graficzną Radeon RX 5700 XT.

Dokładna specyfikacja modelu Ryzen 7 4700G nie jest znana. Wiadomo, że został on wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków oraz zintegrowaną grafikę Radeon Vega (najprawdopodobniej z 8 blokami CU). Jak na układ APU, specyfikacja wydaje się naprawdę mocna.

Kiedy premiera procesorów Ryzen 4000 APU?

Pojawienie się wpisów z konkretnym modelem (wcześniej pojawiały się wpisy z próbkami inżynieryjnymi) może wskazywać na rychłą premierę nowych procesorów. Spodziewalibyśmy się tutaj czerwca lub lipca, szczególnie, że nowe układy mogą stanowić ciekawe połączenie z nadchodzącymi płytami głównymi B550.

Jeżeli czekacie na procesory Ryzen 4000 na bazie architektury Zen 3, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość – takie modele mają pojawić się dopiero pod koniec roku.

Źródło: Twitter @ _rogame

