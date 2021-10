Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę procesorów Intel Core 12. generacji – nowe modele mają przynieść poprawę wydajności i ulepszoną funkcjonalność. Niestety, kolejne źródło potwierdza też wyższe ceny układów.

Procesory Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake) zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, ale ciągle czekamy na oficjalną premierę układów. Jeden z amerykańskich sklepów jednak trochę się pospieszył i już teraz opublikował informacje związane z nadchodzącymi modelami.

Ujawniono specyfikację Core i9-12900K i Core i7-12700K

Na stronie sklepu można było podejrzeć oferty sprzedaży dwóch wydajniejszych modeli: Core i9-12900K i Core i7-12700K. Nas oczywiście zainteresowały specyfikacje i ceny procesorów.

Core i9-12900K został wyposażony w 16 rdzeni i 24 wątki, które pracują z taktowaniem 3,2 – 5,2 GHz (zegary najprawdopodobniej odnoszą się do wydajniejszych rdzeni P-Core na bazie architektury Golden Cove). Procesor ma być sprzedawany za 670 dolarów, więc o 130 dolarów więcej niż Core i9-11900K z poprzedniej generacji Rocket Lake.

Drugi model – Core i7-12700K to 12-rdzeniowa i 20-wątkowa jednostka, która ma pracować z zegarem 3,6 – 5,0 GHz. Tutaj różnica w cenie ma być jeszcze wyższa, bo procesor będzie oferowany za 470 dolarów, więc o 170 dolarów wyżej niż poprzednik Core i7-11700K.

Procesory współpracują z płytami głównymi z podstawką LGA 1700 i chipsetami H610, B660, H670 i Z690. W obydwóch przypadkach współczynnik TDP oszacowano na 125 W (układy wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem, więc mogą być podkręcone).

Model Core i7-11700K Core i7-12700K Core i9-11900K Core i9-12900K Generacja Rocket Lake-S Alder Lake-S Rocket Lake-S Alder Lake-S Podstawka LGA 1200 LGA 1700 LGA 1200 LGA 1700 Rdzenie/wątki 8/16 12/20

(8/16 + 4/4) 8/16 16/24

(8/16 + 8/8) Taktowanie/Boost 3,6/5,0 GHz 3,6/5,0 GHz

???/??? 3,5/5,3 GHz 3,2/5,2 GHz

???/??? Pamięć L3 16 MB 25 MB 16 MB 30 MB Kontroler RAM DDR4-3200 DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200 DDR4-3200

DDR5-4800 Układ graficzny UHD 750 UHD 770 UHD 750 UHD 770 Kontroler PCIe 20x PCIe 4.0 20x PCIe 5.0 20x PCIe 4.0 20x PCIe 5.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 125 W 125 W 125 W 125 W

Według informacji na stronie sklepu, procesory Core i9-12900K i Core i7-12700K będą dostępne 4 listopada, co pokrywałoby się z wcześniejszymi przeciekami na temat sklepowej premiery modeli Alder Lake-S (aczkolwiek niektóre sklepy już teraz wysyłają procesory do klientów). Pozostaje zatem poczekać do początku listopada.

