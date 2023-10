Intel przygotowuje się do wydania nowej generacji procesorów, która szczególnie zainteresuje graczy. Nie musimy jednak czekać do oficjalnej premiery. W sieci już pojawiły się przecieki z porównaniem wydajności topowego modelu Intel i AMD.

Przed nami premiera procesorów Intel Core 14. generacji, które mogą być łakomym kąskiem przy budowie nowych komputerów do gier. Czy rzeczywiście jest na co czekać? W sieci pojawiły się przecieki z porównaniem wydajności topowego modelu Intela i AMD.

Intel Core i9-14900K – topowy model dla graczy

Intel Core i9-14900K ma być topowym przedstawicielem nowej generacji, który jest adresowany do najbardziej wymagających graczy i twórców treści. Specyfikacja procesora nie powinna być zaskoczeniem – w zasadzie mówimy o przyspieszonym modelu Core i9-13900K.

Model Intel Core i9-12900K Intel Core i9-13900K Intel Core i9-14900K* Generacja Alder Lake-S Raptor Lake-S Raptor Lake-S Refresh Rdzenie/wątki

(P- + E-Core) 16/24

(8/16 + 8/8) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) Taktowanie rdzeni P 3,2/5,2 GHz 3,0/5,8 GHz 3,2/6,0 GHz Taktowanie rdzeni E 2,4/3,9 GHz 2,2/4,3 GHz ??? Pamięć L3 30 MB 36 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 Grafika UHD Graphics 770

32 EU Xe LP UHD Graphics 770

32 EU Xe LP UHD Graphics 770

32 EU Xe LP TDP (MTP) 125 W (241 W) 125 W (253 W) 125 W (253 W) * specyfikacja nieoficjalna

Jednostka została wyposażona w 24 rdzenie (połączenie 8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core), 36 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu oraz 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i DDR5-5600. Mimo wyższych zegarów, współczynnik TDP nadal wynosi 125 W (przynajmniej w teorii, bo maksymalny limit mocy będzie dużo wyższy).

Intel Core i9-14900K vs AMD Ryzen 9 7950X3D

Co prawda na premierę nowych procesorów musimy jeszcze trochę poczekać, ale w sieci już pojawiły się przecieki z porównaniem wydajności topowych procesorów dla graczy – modelu Intel Core i9-14900K i konkurencyjnego AMD Ryzen 9 7950X3D.

Według ujawnionego slajdu, obydwa procesory w większości gier mają oferować zbliżone osiągi, jednak w niektórych tytułach bardziej na prowadzenie wysuwa się model "niebieskich", a w niektórych "czerwonych”. Patrząc na średnią z 25 gier, nieznacznie lepszy ma być Core i9-14900K (przewaga wynosi tylko 2%).

Wygląda więc na to, że to Intel Core i9-14900K przejmie koronę króla wydajności w grach... a przynajmniej na to wskazuje ujawniony slajd z chińskiej prezentacji producenta. Na obiektywną ocenę jeszcze będziemy musieli poczekać do oficjalnej premiery jednostek i publikacji niezależnych testów.

Intel ujawnił listę nowych procesorów

Przy okazji warto wspomnieć, że Intel przypadkowo (?) ujawnił listę planowanych procesorów 14. generacji. Łącznie na rynku pojawi się 26 modeli (część z nich będzie przeznaczona na rynek OEM i znajdą zastosowanie w gotowych zestawach komputerowych).



Lista planowanych procesorów Intel Core 14. generacji (K - odblokowany mnożnik, F - brak zintegrowanej grafiki, T - wersja o obniżonym pobrze mocy)

Źródło: Intel, X @ HXL, VideoCardz