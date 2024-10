Intel przygotowuje się do premiery procesorów Core Ultra 200 (Arrow Lake). Wiemy już, czego można się spodziewać po modelu Core Ultra 285K, czyli najwydajniejszym przedstawicielu nowej serii.

Nowa generacja procesorów zbliża się coraz większymi krokami. Modele Intel Core Ultra 200 mają zastąpić wysłużone jednostki Core 14. generacji – po stagnacji i odświeżaniu sprzętu, w końcu mamy doczekać się powiewu świeżości. W końcu doczekamy się nowych modeli polecanych graczom?

Nowa generacja procesorów Intel

Producent niechętnie ujawnia informacje o nowych procesorach, ale na profilach HXL i wnxod w serwisie X pojawiły się slajdy z chińskiej prezentacji, które zdradzają sporo ciekawych szczegółów o jednostkach. Warto jednak pamiętać, że mamy do czynienia z nieoficjalnymi informacjami, do których należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem.

Procesory mają bazować na hybrydowej architekturze, która łączy dwa typy rdzeni: Lion Cove i Skymont – według slajdu, mają one przynieść odpowiednio 9 i 32 proc. przyrostu współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara). Co ważne, nowa seria już całkowicie zostanie pozbawiona obsługi wielowątkowości HT.

Potwierdzono także, że blok czterech rdzeni Skymont dysponuje 4 MB współdzielonej pamięci podręcznej L2 (łącznie 4x 4 MB), natomiast dla wydajniejszych przeznaczono 3 MB pamięci podręcznej L2 (łącznie 8x 3 MB). Oprócz tego przewidziano jeszcze 36 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3.

Wydajność procesora Intel Core Ultra 9 285K

Do sieci wyciekły też slajdy producenta, które zdradzają wydajność topowego modelu Core Ultra 9 285K. Możemy zatem poznać pierwsze szczegóły dotyczące możliwości jednostki na tle poprzedniego flagowcai producenta, ale też konkurencyjnych jednostek "czerwonych".

Core Ultra 9 285K ma oferować łącznie 24 rdzenie: 8 rdzeni Lion Cove i 16 rdzeni Skymomt. Oprócz tego przewidziano 40 MB pamięci podręcznej L2 i 36 MB pamięci podręcznej L3. Jednostka charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W.

Według wewnętrznych testów producenta, Intel Core Ultra 9 285K w jednowątkowych zastosowaniach ma być średnio o 8 proc. wydajniejszy względem poprzedniego modelu Intel Core i9-14900K i o 4 proc. wydajniejszy względem konkurencyjnego AMD Ryzen 9 9950X. Wyniki testów wielowątkowych z tego porównania jeszcze nie są znane.

Na kolejnym slajdzie porównano wydajność procesora Intel Core Ultra 9 285K do konkurencyjnego AMD Ryzen 9 9950X w grach (w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach obrazu). W sporej liczbie gier obydwa modele wypadają podobnie (czyli różnica nie przekracza 3 proc.), jednak w niektórych tytułach wyraźnie na prowadzenie wychodzi Core Ultra (Age of Mythology, Civilization VI czy Total War: Warhammer II) lub Ryzen (np. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 czy Final Fantasy XIV).

Dobrze wygląda też porównanie do modelu Ryzen 9 7950X3D, czyli starszej konstrukcji z pamięcią 3D V-Cache - docelowo ma ona poprawiać osiągi w grach (nowe modele Ryzen 9000X3D jeszcze nie są dostępne na rynku). Nowy Intel w niektórych grach będzie lepszy, a w niektórych gorszy od 7950X3D, ale przy okazji ma być dużo lepszy w programach wykorzystywanych do tworzenia treści.

Producent chwali się też ogromną poprawą efektywności energetycznej względem starych modeli Core 14. gen (Raptor Lake). Możemy liczyć na podobne osiągi przy obniżeniu poboru mocy całej platformy o 80W. Dużo jednak będzie zależeć od konkretnej gry – w niektórych tytułach różnica ma sięgać 136 W czy nawet 165 W.

Nadchodzi nowy hit?

Ujawnione wyniki wydajności sugerują, że nowa generacja procesorów Intela ma oferować konkurencyjną wydajność w grach i bardzo dobre osiągi w programach. Do tego spodziewamy się znacznej poprawy efektywności energetycznej. Warto jednak zaznaczyć, że mamy do czynienia z nieoficjalnymi danymi. Na potwierdzenie tych informacji będziemy musieli poczekać do premiery jednostek – nieoficjalnie wiadomo, że mają one zadebiutować 24 października 2024 r.