Intel obniża ceny procesorów. Trudno znaleźć lepszy model do 1000 zł

Intel obniżył ceny procesorów Core Ultra 5 245K i 245KF – teraz można je kupić za niespełna 800 zł, czyli za połowę premierowej kwoty. Dzięki temu stanowią one atrakcyjną propozycję do budowy niedrogiego, a zarazem nowoczesnego komputera.

Procesory Intel Core Ultra 5 245K i 245KF zadebiutowały pod koniec 2024 roku, jednak w momencie premiery nie były szczególnie atrakcyjną propozycją. Oferowały dobrą wydajność w zastosowaniach programowych, ale ustępowały konkurencji, a nawet starszym modelom w grach. Dodatkowo ich ceny – odpowiednio około 1400 i 1500 zł – skutecznie zniechęcały do zakupu.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Intel zdecydował się na znaczną obniżkę cen, dzięki czemu procesory stały się jednymi z ciekawszych propozycji w swoim segmencie.

Intel tnie ceny

Od niedawna w polskich sklepach z elektroniką Core Ultra 5 245K i 245KF dostępne są w cenach odpowiednio 779 zł i 749 zł – czyli niemal o połowę taniej niż w dniu premiery. To poziom znacznie słabszych modeli Core Ultra 5 225 i 225F.

Wcześniej Intel obniżył ceny procesorów Core Ultra 7 265K i 265K.

Rdzenie P+E Pamięć L3 Grafika TDP Podkręcenie Cena w sklepach Core Ultra 5 245K 6+8 24 MB Intel Graphics 125 W Tak 779 zł Core Ultra 5 245KF 6+8 24 MB Brak 125 W Tak 749 zł Core Ultra 5 235 6+8 24 MB Intel Graphics 65 W Nie 1149 zł Core Ultra 5 225 6+4 20 MB Intel Graphics 65 W Nie 799 zł Core Ultra 5 225F 6+4 20 MB Brak 65 W Nie 749 zł

Oba procesory oferują niemal identyczną specyfikację: 14 rdzeni (6 wydajnych P-Core i 8 energooszczędnych E-Core), 24 MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-6400. Dodatkowym atutem jest odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania.

Różnice sprowadzają się do zintegrowanej grafiki. Model 245K został wyposażony w zintegrowany układ graficzny, którego nie znajdziemy w wersji 245KF.

Mocny kandydat do 1000 zł

Po obniżkach Core Ultra 5 245K i 245KF to jedne z najciekawszych propozycji w segmencie do 1000 zł – trudno znaleźć lepszy procesor do pracy w tym przedziale cenowym. Dodatkowym atutem jest promocja, w ramach której kupujący mogą otrzymać za darmo grę Battlefield 6.

Warto jednak pamiętać, że choć jednostki oferują bardzo dobrą wydajność w programach, w grach nadal wypadają słabiej niż konkurencja. Trzeba też uwzględnić fakt, że wymagają płyt głównych z podstawką LGA 1851, która najpewniej nie będzie wspierać kolejnej generacji CPU.