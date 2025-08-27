Intel obniża ceny procesorów. Trudno znaleźć lepszy model do 1000 zł
Intel obniżył ceny procesorów Core Ultra 5 245K i 245KF – teraz można je kupić za niespełna 800 zł, czyli za połowę premierowej kwoty. Dzięki temu stanowią one atrakcyjną propozycję do budowy niedrogiego, a zarazem nowoczesnego komputera.
Procesory Intel Core Ultra 5 245K i 245KF zadebiutowały pod koniec 2024 roku, jednak w momencie premiery nie były szczególnie atrakcyjną propozycją. Oferowały dobrą wydajność w zastosowaniach programowych, ale ustępowały konkurencji, a nawet starszym modelom w grach. Dodatkowo ich ceny – odpowiednio około 1400 i 1500 zł – skutecznie zniechęcały do zakupu.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Intel zdecydował się na znaczną obniżkę cen, dzięki czemu procesory stały się jednymi z ciekawszych propozycji w swoim segmencie.
Intel tnie ceny
Od niedawna w polskich sklepach z elektroniką Core Ultra 5 245K i 245KF dostępne są w cenach odpowiednio 779 zł i 749 zł – czyli niemal o połowę taniej niż w dniu premiery. To poziom znacznie słabszych modeli Core Ultra 5 225 i 225F.
Wcześniej Intel obniżył ceny procesorów Core Ultra 7 265K i 265K.
|Rdzenie P+E
|Pamięć L3
|Grafika
|TDP
|Podkręcenie
|Cena w sklepach
|Core Ultra 5 245K
|6+8
|24 MB
|Intel Graphics
|125 W
|Tak
|779 zł
|Core Ultra 5 245KF
|6+8
|24 MB
|Brak
|125 W
|Tak
|749 zł
|Core Ultra 5 235
|6+8
|24 MB
|Intel Graphics
|65 W
|Nie
|1149 zł
|Core Ultra 5 225
|6+4
|20 MB
|Intel Graphics
|65 W
|Nie
|799 zł
|Core Ultra 5 225F
|6+4
|20 MB
|Brak
|65 W
|Nie
|749 zł
Oba procesory oferują niemal identyczną specyfikację: 14 rdzeni (6 wydajnych P-Core i 8 energooszczędnych E-Core), 24 MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-6400. Dodatkowym atutem jest odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania.
Różnice sprowadzają się do zintegrowanej grafiki. Model 245K został wyposażony w zintegrowany układ graficzny, którego nie znajdziemy w wersji 245KF.
Mocny kandydat do 1000 zł
Po obniżkach Core Ultra 5 245K i 245KF to jedne z najciekawszych propozycji w segmencie do 1000 zł – trudno znaleźć lepszy procesor do pracy w tym przedziale cenowym. Dodatkowym atutem jest promocja, w ramach której kupujący mogą otrzymać za darmo grę Battlefield 6.
Warto jednak pamiętać, że choć jednostki oferują bardzo dobrą wydajność w programach, w grach nadal wypadają słabiej niż konkurencja. Trzeba też uwzględnić fakt, że wymagają płyt głównych z podstawką LGA 1851, która najpewniej nie będzie wspierać kolejnej generacji CPU.
