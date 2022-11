Nowe procesory Intel Xeon z płatnymi funkcjami? Tak ma wyglądać program Intel On Demand – odbiorcy zainteresowani dodatkowymi technologiami będą musieli zapłacić za ich odblokowanie.

Procesory Intel Xeon Sapphire Rapids zbliżają się coraz większymi krokami. Nowe układy mają przynieść potężny wzrost wydajności, ale też dużo lepszą funkcjonalność… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo wraz z nowymi jednostkami ma zadebiutować kontrowersyjny program Intel on Demand.

Program Intel On Demand, czyli dokup DLC do procesora

Przede wszystkim warto wspomnieć, że nowe procesory Xeon zostały zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach i producent zintegrował w nich różne akceleratory specjalnego przeznaczenia i technologie bezpieczeństwa. Nie każdy ich potrzebuje (albo nie potrzebuje wszystkich).

Producent postanowił to wykorzystać. Procesory w standardzie będą sprzedawane bez aktywnych funkcji, ale klienci będą mogli skorzystać z programu Intel On Demand i zapłacić za odblokowanie dodatkowych opcji, których rzeczywiście wymagają – będzie można tutaj wybrać następujące rozszerzenia:

Rozszerzenie bezpieczeństwa:

Intel Software Guard Extensions

Rozszerzenie komunikacji i pamięci masowej:

Intel Quick Assist Technology

Intel Dynamic Load Balancer (DLB)

Intel Data Streaming Accelerator (DSA)

Rozszerzenia analityczne:

Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA)

Intel Data Streaming Accelerator (DSA)

W programie będą współpracować dostawcy sprzętu: H3C, HPE, Inspur, Lenovo, Supermicro, PhoenixNAP i Variscale.

Program Intel On Demand budzi sporo kontrowersji. Przeciwnicy zauważają, że to metoda na „zbijanie kasy” i producent będzie sztucznie zawyżać ceny procesorów (tak jakby nie mógł udostępnić owych funkcji we wszystkich modelach w standardzie). Jakiś czas temu wprowadzono podobny program na upgrade procesorów konsumenckich, który spotkał się z falą krytyki.

Warto jednak zauważyć, że funkcjonowanie programu Intel On Demand jeszcze nie jest do końca jasne (nie wiemy np. ile mają wynosić opłaty za odblokowanie funkcji). Należy również pamiętać, że w przypadku procesorów serwerowych takie rozwiązanie może rządzić się innymi prawami, aniżeli w przypadku układów konsumenckich.

