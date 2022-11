Procesory AMD Ryzen 7000 miały być hitem, ale ostatecznie nie zostały dobrze przyjęte przez rynek. Teraz to się może zmienić, bo nowe jednostki są dostępne w dużo niższych cenach.

Procesory Ryzen 7000 to rewolucja na rynku komputerów (sprawdziliśmy modele Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X), ale w ogólnym rozrachunku lepszą, bardziej opłacalną propozycją wydają się konkurencyjne jednostki Intel Core 13. generacji… a przynajmniej tak to wyglądało do tej pory, bo ostatnio w sklepach obserwujemy spore obniżki cen procesorów.

Obniżki cen procesorów AMD Ryzen 7000

O obniżkach pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu – sklep Komputronik zdecydował się znacząco obniżyć ceny procesorów Ryzen 7000. Wygląda na to, że to bardziej zorganizowana akcja, bo inne europejskie sklepy również obniżyły ceny procesorów. Mało tego! Nowy cennik pojawił się też w oficjalnym sklepie AMD.

AMD Ryzen 9 7950X - obniżka z 699 dolarów na 574 dolarów (18%)

AMD Ryzen 9 7900X - obniżka z 549 dolarów na 474 dolarów (14%)

AMD Ryzen 7 7700X - obniżka z 399 dolarów na 349 dolarów (13%)

AMD Ryzen 5 7600X - obniżka z 299 dolarów na 249 dolarów (17%)

Obniżka cen zapewne nie jest przypadkowa i dużą rolę odegrała tutaj mocna premiera konkurencji. Nowy cennik pozwoli poprawić opłacalność procesorów AMD, na czym skorzystamy my – klienci (nie wiadomo jednak, czy nie jest to oferta czasowa). Do tego niedługo mają pojawić się kolejne modele z serii Ryzen 7000.

Najkorzystniej wypada topowy model Ryzen 9 7950X, którego cena spadła prawie o 18% - teraz wydaje się on dużo ciekawszą propozycją względem konkurencyjnego Core i9-13900K. W przypadku AMD możemy liczyć także na bardziej funkcjonalną platformę i dłuższe wsparcie (co będzie sporym atutem dla osób planujących w przyszłości modernizację sprzętu).

Źródło: AMD, inf. własna