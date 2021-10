Czekacie na nowe procesory Intela? Wygląda na to, że producent jest wyjątkowo pewny swoich nowych konstrukcji, bo już odgraża się konkurencji i zapowiada objęcie pozycji lidera na rynku.

Nadchodzące miesiące są wyjątkowo ważne dla Intela. Wiemy, że niedługo zadebiutują desktopowe i mobilne procesory z rodziny Alder Lake, a na początku przyszłego roku mają pojawić się serwerowe modele z generacji Sapphire Rapids. To sprzęt, który pozwoli Intelowi złapać wiatr w żagle… a przynajmniej tak twierdzi producent.

Intel o procesorach Alder Lake i Sapphire Rapids

Temat nowych procesorów pojawił się w wywiadzie dla redakcji Computer Reseller News - dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger odniósł się tutaj do głównych konkurentów z branży, ale najbardziej dostało się AMD.

Gelsinger, zapytany o atuty systemów bazujących na rozwiązaniach Intela, mocno zaatakował AMD:

Prawdopodobnie istnieją trzy lub cztery odpowiedzi na tę kwestię. Po pierwsze, mamy 80-procentowy udział na rynku. Nie mamy 80-procentowego udziału, ponieważ nie zadowalamy klientów i nie zadowalamy rynku. Tak, przez ostatnie kilka lat AMD wykonało solidną pracę. Nie lekceważymy ich dobrej pracy, którą wykonali, ale to już ich koniec dzięki [przyp. red. - procesorom] Alder Lake i Sapphire Rapids.

Mamy najlepsze produkty. Mamy 80-procentowy udział na rynku. Dysponujemy najlepszymi zasobami oprogramowania, jakie są w branży. Wykonujemy najlepszą pracę, wspierając w ten sposób naszych partnerów i producentów OEM. Mamy niesamowitą markę, której ufają nasi partnerzy handlowi i klienci. Jeśli partner nie widzi w tym wartości, chcę z nim porozmawiać.

Intel wrócił. To najlepsze produkty w swojej kategorii. Mamy najlepsze dostawy. Posiadamy najwyższej jakości zasoby oprogramowania, Najbardziej szanowana, czcigodna marka technologiczna w branży.

Gelsinger został zapytany także o to, co robi Intel, aby bronić swojej pozycji na rynku procesorów dla komputerów PC i serwerów – tutaj również doczekaliśmy się odważnej odpowiedzi.

Rób lepsze produkty. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że jeśli produkty będą lepsze, to będziemy lepsi. Co więc mówię moim zespołom każdego dnia? Rób lepsze produkty. Chodzi o niekwestionowane przywództwo.

[…]

Chociaż będziemy bardziej konkurencyjni, ponieważ nasze produkty będą coraz lepsze. Jesteśmy na drodze, aby to zrobić przy okazji nadchodzących procesorów Alder Lake. Sapphire Rapids, zostanie wprowadzony na rynek na początku przyszłego roku. [Poprzednia generacja – przyp. red.] Ice Lake rozwija się dobrze. Tak więc jeden po drugim, każdy produkt staje się lepszy, a my po prostu kładziemy duży nacisk na ich ulepszanie i wspieranie naszych klientów.

Przy okazji poruszono tutaj kwestię systemów bazujących na architekturze ARM, które stopniowo zyskują na popularności. Szef Intela twierdzi jednak, że nie zyska ona przewagi nad tradycyjnymi procesorami x86.

Rola ARM jest dziś bardzo mała, a my wspólnie działamy i myślę, że tak już pozostanie. Po prostu nie widzę, że ludzie chcą przechodzić przez ten cały trudny, ciężki proces zmiany środowiska oprogramowania na inną architekturę, jeśli nie ma głównych korzyści (chodzi o całkowity koszt posiadania - przyp. red.)

Wygląda więc na to, że szef Intela jest wyjątkowo pewny swoich nowych procesorów (co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo tak się buduje pozycję marki). Czy rzeczywiście będą tak dobre, jak twierdzi Gelsinger? O tym przekonamy się po premierze. Jeżeli jesteście zainteresowani całym wywiadem, odsyłamy do Computer Reseller News.

