Myśleliście, że porty USB4 i Thunderbolt 4 40 Gb/s są szybkie? No to patrzcie na to – Intel pochwalił się nową wersją interfejsu Thunderbolt, która ma osiągać przepustowość 80 Gb/s.

Intel pracuje nad szybszym złączem Thunderbolt

Podczas Intel Tech Tour 2022, dziennikarze mieli okazję odwiedzić izraelski oddział Intel Design Center (IDC) – to właśnie tutaj jest rozwijane sporo nowinek technologicznych, które za jakiś czas trafią do komputerów i laptopów.

Producent zademonstrował działającą wersję nowego interfejsu Thunderbolt o przepustowości 80 Gb/s - najprawdopodobniej jest ona uzyskiwana w komunikacji dual link. Wygląda na to, że to ten sam interfejs, który rok temu przypadkowo ujawnił Gregory Bryant wizytując oddział w Izraelu.

Działający interfejs to ważny kamień milowy, który na pewno przybliża nas do wypuszczenia nowego standardu. I na pewno jest na co czekać, bo mowa o sporym postępie w rozwoju interfejsu - przepustowość 80 Gb/s to 2-krotnie więcje niż oferują obecne złacza Thunderbolt 4 40 Gb/s i USB4. Podobną przepustowość ma oferować niedawno zapowiedziane złącze USB4 2.0. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Możemy oczekiwać superszybkich pamięci masowych, które będą dorównywać prędkością nośnikom SSD pod PCI-Express 5.0 (!).

Na tę chwilę nie wiadomo jaką nazwę i oznaczenie będzie nosić interfejs (Thunderbolt 5 lub Thunderbolt 4 2.0?), ani kiedy producent planuje go wypuścić. Oczywiście nowy Thunderbolt będzie funkcjonował z gotowymi urządzeniami – mowa tu o nośnikach danych oraz laptopach i płytach głównych po stronie hosta.

Źródło: Twitter @ Dr.IanCutress, Tom's Hardware