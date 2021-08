Interfejs Intel Thunderbolt wpłynął na rozwój komputerów, laptopów i dysków przenośnych. Wygląda na to, że Intel w tajemnicy przygotowuje kolejną, szybszą generację interfejsu.

Najnowsza wersja interfejsu – Thunderbolt 4 została wprowadzona w ubiegłym roku i od tego czasu powoli zadomawia się w komputerach (znajdziemy ją m.in. na nowej płycie głównej ASUS ROG Maximus XIII Extreme). Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i w swoich laboratoriach już pracuje nad interfejsem Thunderbolt 5.

Intel Thunderbolt 5 – co wiemy o nowym interfejsie?

Gregory Bryant, wiceprezes i dyrektor generalny Intel Client Computing Group, ostatnio pochwalił się w mediach społecznościowych wizytacją ośrodka badawczego firmy Intel w Izraelu. W zasadzie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jedna fotografia, która szybko zniknęła z profilu Byanta (ale jak wiadomo, w Internecie nic nie ginie).

Na ujawnionym zdjęciu można było podejrzeć fragment slajdu, który opisywał warstwę fizyczną interfejsu o przepustowości 80 Gb/s (80G PHY Technology). Intel jeszcze nie wypuścił takiej technologii, ale możemy się domyślać, że chodzi o interfejs Thunderbolt 5, która zaoferuje 2-krotnie wyższą przepustowość względem Thunderbolt 4.

Slajd potwierdza, że nowy Thunderbolt nadal będzie korzystać ze złącza USB typ C. Zmieni się jednak sposób transmitowania sygnału, bo producent zastosuje modulację PAM-3 (dla użytkownika raczej nie powinno mieć to istotnego znaczenia – to rozwiązanie wymagane do zwiększenia przepustowości interfejsu).

Czekamy zatem na kolejne szczegóły na temat interfejsu. Jeżeli technologia jest badana, najpewniej niedługo powinna zadebiutować na rynku.

Źródło: Twitter @ Gregory M Bryant, AnandTech