Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Alder Lake, które mają wprowadzić powiew świeżości na rynku PC-tów. Ile trzeba będzie za nie zapłacić? Pierwsze oferty przedsprzedaży mogą was zaskoczyć.

Jeżeli śledzicie nasze newsy, to premiera nowej platformy Intela nie powinna być specjalnym zaskoczeniem. Układy Alder Lake mają zaoferować poprawę wydajności i efektywności energetycznej, a do tego jeszcze lepszą funkcjonalność

Mówimy o całkowicie nowych konstrukcjach, które wprowadzą hybrydową architekturę – w jednym układzie znajdziemy efektywne rdzenie E-Core i wydajne P-Core. Dodatkowo zaoferują one obsługę pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć L3 Grafika TDP Intel Core i9-12900K 8/16 + 8/8 3,2/5,3GHz (+OC) 30 MB Xe LP 125 W Intel Core i9-12900KF 8/16 + 8/8 3,2/5,3GHz (+OC) 30 MB - 125 W Intel Core i7-12700K 8/16 + 4/4 3,6/5,0 GHz (+OC) 25 MB Xe LP 125 W Intel Core i7-12700KF 8/16 + 4/4 3,6/5,0 GHz (+OC) 25 MB - 125 W Intel Core i5-12600K 6/12 + 4/4 3,7/4,9 GHz (+OC) 20 MB Xe LP 125 W Intel Core i5-12600KF 6/12 + 4/4 3,7/4,9 GHz (+OC) 20 MB - 125 W

Ceny procesorów Intel Alder Lake – pierwsze oferty nie napawają optymizmem

Wprawdzie premiera pierwszych modeli (do podkręcania) została zaplanowana na przyszły kwartał, ale niektóre sklepy już rozpoczęły przedsprzedaż układów. Użytkownik momomo_us opublikował na Twitterze oferty od trzech europejskich handlowców. Niestety, ceny nie napawają optymizmem (przynajmniej te w przedsprzedaży).

Topowy przedstawiciel nowej serii, Core i9-12900K średnio z podatkiem kosztuje około 710 euro. Wersja bez zintegrowanej grafiki - Core i9-12900KF niewiele mniej, bo 680 euro. Dla porównania, odpowiedniki z poprzedniej generacji Rocket Lake - Core i9-11900K i Core i9-11900KF kosztują około 560 i 580 euro (wersja bez iGPU jest droższa)

Słabsze modele mają być dostępne w niższych cenach, ale też nie powinniśmy oczekiwać rewelacji - Core i7-12700K i Core i7-12700KF zostały wycenione na 507 i 477 euro, a Core i5-12600K i Core i5-12600KF to koszt 357 i 327 euro. Ponownie mówimy o dużo wyższych stawkach względem modeli z obecnej generacji.

W późniejszym terminie mają pojawić się również modele z zablokowanym mnożnikiem (bez funkcji podkręcania), które powinny być dostępne w niższych cenach. Ceny procesorów jednak póki co są owiane mgłą tajemnicy.

Nowa platforma Intela będzie wydajna, funkcjonalna… i droga

Nowa platforma Intela wprowadzi sporą poprawę wydajności (a przynajmniej na to wskazują przecieki), a do tego zaoferuje dużo lepszą funkcjonalność. Niestety, zostanie to okupione dużo wyższymi cenami. Najbardziej odczują to osoby planujące modernizację komputera – będą one musiały zakupić nie tylko procesor, ale też nową płytę główną pod LGA 1700 i ewentualnie nowe pamięci DDR5 RAM. Cóż, chyba musimy przywyknąć, że nowa generacja sprzętu przynosi nie tylko poprawę osiągów, ale też wyższe ceny.

Źródło: Twitter @ momomo_us, VideoCardz, inf. własna