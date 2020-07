Jesteśmy po premierze procesorów Intel Comet Lake-S, które okazują się ciekawą propozycją przy budowie komputera do gier. Wiemy jednak, że w ofercie producenta pojawi się jeszcze jeden model z nowej serii.

Intel przygotowuje nowy procesor Core i9

Mowa o układzie Core i9-10850K, który ma oferować podobną specyfikację do testowanego przez nas modelu Core i9-10900K (topowej konstrukcji pod płyty główne LGA 1200).

Model Intel Core i9 10850K* Intel Core i9 10900 Intel Core i9 10900KF Intel Core i9 10900K Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 10/20 10/20 10/20 10/20 Taktowanie 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,2 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB Pamięć L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(??? - ???? MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TDP 125 W (?) 65 W 125 W 125 W Cena ??? 2400 zł 2600 zł 2700 zł *specyfikacja nieoficjalna

Procesor też oferuje 10 rdzeni/20 wątków, ale o nieco niższym taktowaniu – zegar bazowy to 3,6 GHz, a maksymalne Turbo 5,2 GHz. Dopisek „K” wskazuje na odblokowany mnożnik.

Core i9-10850K tylko dla gotowych komputerów?

Core i9-10850K pojawił się jako opcja wyboru dla gotowych komputerów firmy DigitalStorm.

Konfiguracja z układem Core i9-10850K wychodzi o 42 dolary taniej niż Core i9-10900K, więc może on być dobrą alternatywą dla wymagających graczy.

Jest jednak pewien problem. Intel nie wspominał o planach wypuszczenia takiego modelu do sprzedaży detalicznej, co może wskazywać, że będzie on dostępny wyłącznie dla integratorów PC. Czekamy na potwierdzenie wych informacji.

Nie jest to jedyny specjalny procesor Intela. Wiemy, że producent przygotowuje też model Core i9-10910, który będzie dostępny na wyłączność dla komputerów Apple iMac.

Źródło: DigitalStorm

