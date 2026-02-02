Filmy / seriale / VOD

"Stranger Things" powraca. Netflix opublikował zwiastun nowego serialu

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Serial "Stranger Things" dobiegł już końca, ale franczyza żyje i ma się dobrze. Światło dzienne ujrzał właśnie 2-minutowy teaser pierwszego spin-offu, w którym możemy usłyszeć nową obsadę głosową.

"Stranger Things: Opowieści z '85" to serial animowany, który wypełni przestrzeń fabularną między drugim i trzecim sezonem serialu aktorskiego. Twórcy oryginalnej serii, bracia Matt i Ross Duffer, pełnią funkcję producentów wykonawczych, a przedstawiona historia będzie częścią kanonu. 

W animacji pojawią się znajome postacie, które są wizualnie wzorowane na aktorskich pierwowzorach. Widzowie będą jednak musieli przyzwyczaić się do nowych głosów, bo oryginalna obsada nie wróciła. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

"Stranger Things: Opowieści z '85" z nowym zwiastunem

Bohaterowie "Opowieści z '85" będą musieli stoczyć walkę z potworami z Drugiej Strony, które przetrwały starcie z finału drugiego sezonu "Stranger Things". 

Do grona znanych postaci dołączy Nikki Baxter, która ma być "wyższa i bardziej atletyczna" niż główni bohaterowie. Fani już teraz spekulują na temat jej losów, bo - jak wiemy - Baxter nie wzięła udziału w późniejszych wydarzeniach i nigdy nie została nawet wspomniana przez przyjaciół. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Premierę "Stranger Things: Opowieści z '85" zaplanowano na 23 kwietnia. 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login