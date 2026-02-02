"Stranger Things" powraca. Netflix opublikował zwiastun nowego serialu

Serial "Stranger Things" dobiegł już końca, ale franczyza żyje i ma się dobrze. Światło dzienne ujrzał właśnie 2-minutowy teaser pierwszego spin-offu, w którym możemy usłyszeć nową obsadę głosową.

"Stranger Things: Opowieści z '85" to serial animowany, który wypełni przestrzeń fabularną między drugim i trzecim sezonem serialu aktorskiego. Twórcy oryginalnej serii, bracia Matt i Ross Duffer, pełnią funkcję producentów wykonawczych, a przedstawiona historia będzie częścią kanonu.

W animacji pojawią się znajome postacie, które są wizualnie wzorowane na aktorskich pierwowzorach. Widzowie będą jednak musieli przyzwyczaić się do nowych głosów, bo oryginalna obsada nie wróciła.

"Stranger Things: Opowieści z '85" z nowym zwiastunem

Bohaterowie "Opowieści z '85" będą musieli stoczyć walkę z potworami z Drugiej Strony, które przetrwały starcie z finału drugiego sezonu "Stranger Things".

Do grona znanych postaci dołączy Nikki Baxter, która ma być "wyższa i bardziej atletyczna" niż główni bohaterowie. Fani już teraz spekulują na temat jej losów, bo - jak wiemy - Baxter nie wzięła udziału w późniejszych wydarzeniach i nigdy nie została nawet wspomniana przez przyjaciół.

Premierę "Stranger Things: Opowieści z '85" zaplanowano na 23 kwietnia.