Capacitivo to system inteligentnej tkaniny opracowany przez Microsoft oraz badaczy z wielu uniwersytetów. Ten ciekawy materiał potrafi wykrywać i rozpoznawać znajdujące się na nim obiekty.

Osoby dbające o zdrowy styl życia oprócz korzystania z opasek sportowych i aplikacji treningowych, mogłyby być zainteresowane rozwiązaniami oferowanymi przez inteligentne tkaniny. Czy pilnowanie diety nie byłoby wygodniejsze, jeżeli aplikacja automatycznie śledziłaby jedzenie znajdujące się na stole?

Przedstawiona tkanina wykrywa przedmioty przy pomocy zintegrowanych czujników pojemnościowych. Twórcy użyli również uczenia maszynowego, które pomaga trenować tkaninę w rozróżnianiu tego, czego dotknie. Wystarczy położyć na niej wybrany produkt, aby system wiedział co to jest. Materiał rozpoznaje nie tylko żywność, ale też płyny, szklanki, miski i inne przedmioty niemetalowe.

Na poniższym filmie możecie zobaczyć testy, na których widać jak działa opracowana tkanina.

Tkanina wymyśli co zrobić na obiad

Inteligentny materiał nie tylko rozpozna co na nim leży, ale może podpowiedzieć jakie posiłki da się przyrządzić z posiadanych produktów. Wykładając na stół dopiero co kupione składniki, praktycznie od razu mamy dostęp do przykładowych przepisów w dedykowanej aplikacji. To może być całkiem przydatne rozwiązanie dla osób, które są na diecie lub często nie wiedzą co zrobić na obiad.

Projekt nie jest jeszcze doskonały i wciąż wymaga wiele pracy. Twórcy wspominają, że materiał nie rozpoznaje wszystkich przedmiotów, np. metalowych czy o prostokątnych krawędziach. Są również problemy z napojami oraz bardzo lekkimi rzeczami, np. kartami kredytowymi. Jednak pomysł przedstawia się niezwykle obiecująco, a naukowcy mają nadzieję, że uda im się udoskonalić inteligentną tkaninę. Mogłaby być sterowana dotykowo lub głosowo, a przed naszym wyjściem z domu przypominać o zabraniu słuchawek. Albo sprzątnięciu pustej miski ze stołu.

Według przeprowadzonych badań, tkanina rozpoznaje z dokładnością ponad 94%, zatem jak na początek naprawdę nieźle. Na razie jednak to tylko prototyp i nie wiadomo czy w ogóle wejdzie do powszechnego użycia.

Chcielibyście mieć taką inteligentną serwetę na kuchennym stole?

Źródło: Microsoft, engadget

