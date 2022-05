Inteligentne śruby mają pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, a przy okazji odciążyć osoby odpowiedzialne za inspekcję.

Inteligentne śruby – jak działa system Smart Screw Connection?

Nawet te olbrzymie konstrukcje, takie jak mosty, rusztowania, kolejki górskie, rollercoastery czy turbiny wiatrowe mają elementy, które są ze sobą połączone za pomocą śrub. Te zaś z różnych przyczyn mogą się poluzować, co potencjalnie może prowadzić do katastrofy. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych inspekcji. System Smart Screw Connection ma stanowić w tym kontekście niemałą pomoc.

System został opracowany przez inżynierów z niemieckiego Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies i doczeka się pełnej prezentacji na przełomie maja i czerwca – podczas targów Hannover Messe 2022. Już teraz natomiast wiemy co nieco na jego temat.

Inżynierowie zaproponowali nowe śruby i podkładki. Te drugie są wyposażone w czujniki ciśnienia z cienkiej folii piezorezystywnej. Po dokręceniu dokonywany jest pomiar w trzech punktach, a zmiana siły – spowodowana poluzowaniem śruby – skutkuje zmianą oporu elektrycznego folii. W takim przypadku informacja trafia do modułu radiowego w łbie śruby, który to z kolei przesyła komunikat na komputery personelu konserwacyjnego w stacji bazowej.

Gdyby cię to zastanawiało, to tę niewielką ilość energii potrzebnej do działania system ma pobierać ze słońca.

Duży potencjał i głosy sceptyków

„Nasz system zdalnego monitorowania to pierwsze rozwiązanie pozwalające kontrolować infrastrukturę krytyczną dla bezpieczeństwa, przez cały czas, a do tego zdalnie” – powiedział dr Peter Spies, kierownik projektu.

Choć brzmi to nieźle, są również krytycy (czy raczej sceptycy). Zwracają oni uwagę na to, że wprowadzenie tego typu śrub wcale nie musi zmniejszyć liczby koniecznych do wykonania inspekcji. Z tą tylko różnicą, że zamiast sprawdzać poziom dokręcenia, trzeba będzie dokonać badania sprawności systemu informowania o nieprawidłowościach. Czy zatem warto? Zdania są podzielone.

Źródło: Fraunhofer, Gizmodo, New Atlas. Foto: Fraunhofer