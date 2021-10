Po wczorajszym meczu reprezentacji Polski z Albanią możemy cieszyć się nie tylko z powodu wygranej rodaków. Abonenci Orange mogą bowiem z tej okazji odebrać pakiet 3 GB darmowego internetu!

Darmowy pakiet internetu w Orange za zwycięstwo Polaków

Nawet jeśli nie jesteście fanami piłki nożnej i jakimś cudem ominęła Was informacja o wczorajszym meczu Albania-Polska, to w skrócie: reprezentacja Polski wygrała z wynikiem 1:0 zdobywając tym samym 3 punkty w eliminacjach na Mundial.

Z tej okazji Orange przygotowało okazjonalną promocję - klienci mogą odebrać 3 GB internetu za darmo.

Jak to zrobić? Wystarczy wysłać SMS pod numer 233 o treści FAIRPLAY (opłata wg cennika posiadanego planu). Użytkownicy Orange Flex zrobią to z kolei za pośrednictwem aplikacji używając kodu FAIRPLAY w menu Kody promocyjne.

Potwierdzenie odebrania darmowego pakietu internetu od Orange

Trzeba się pośpieszyć i szybko wykorzystać darmowy internet

Promocję można aktywować najpóźniej dzisiaj, do godziny 23:13. Sam pakiet darmowych 3 GB jest natomiast ważny przez 3 dni od momentu aktywacji. Jeśli wykorzystasz go do oglądania seriali na Netflixie, a może masz wykupiony Amazon Prime (który od wczoraj jest dostępny w Polsce za śmiesznie niską cenę) - z pewnością docenisz dodatkowe gigabajty. Jeśli jednak internetu używasz wyjątkowo rzadko, to cóż… jak to mówią - za darmo, to i ocet słodki. Czemu zatem nie skorzystać?

Możecie dać znać w komentarzach, czy lubicie tego typu promocje - ale z pewnością ciekawszym tematem będzie dyskusja nt. wczorajszego meczu Albania-Polska.

Źródło: orange.pl