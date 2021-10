Internet Archive obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny. Z tej okazji przedstawia swoją wizję tego, jak Internet może wyglądać po upływie kolejnych 25 lat. I cóż… nie jest to szczególnie optymistyczna wizja.

25. urodziny Internet Archive. Zwykle pokazują co było, teraz - co może być

Od ćwierć wieku Internet Archive zbiera artefakty w postaci kopii tych lub innych fragmentów internetu (i nie tylko). Najpopularniejszym dziełem zespołu jest Wayback Machine – archiwum zawierające setki miliardów stron internetowych z ostatnich 25 lat. To niezwykle przydatne narzędzie, które z jednej strony pomaga w zabezpieczeniu historii internetu i pozwala spojrzeć, jak internet wyglądał kiedyś, z drugiej zaś umożliwia dotarcie do treści, które nie są już dostępne.

Z okazji swoich 25. urodzin Internet Archive postanowiło się zabawić i stworzyć Wayforward Machine. Wpisując adres jakiejś strony możesz zobaczyć, jak może ona wyglądać w 2046 roku. Nie chcemy ci psuć „niespodzianki”, dlatego najlepiej jeśli zrobisz to teraz, a dopiero później będziesz czytać dalej.

Internet Archive daje ostrzeżenie. I warto je potraktować serio

Zespół Internet Archive przestrzega, że jeśli dalej będziemy podążać tą drogą, którą podążamy, to treści stron mogą być ukryte dla osób poszukujących darmowych informacji albo chcących zachować jakąkolwiek prywatność. Mało tego, serwis w każdej chwili może zostać zablokowany ze względu na „zawieranie informacji klasyfikowanych jako przestępstwo myślowe”.

Oczywiście Wayforward Machine przedstawia bardzo dystopiczną wizję i bazuje na hiperboli. Niemniej jednak wypada potraktować to jako ostrzeżenie i podejść do tematu poważnie. Co chwilę słyszy się o pomysłach takiego lub innego cenzurowania treści albo też wprowadzania kolejnych rozwiązań opartych na biometrii. Więcej na ten temat, jak również informacje o tym, co można zrobić, znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

