iOS 14 przyniósł sporo nowości, ale szybko okazuje się, że nie wszystkie działają tak jak powinny.

Irytujący błąd w iOS 14 związany ze zmianą domyślnych aplikacji

iOS ma opinię systemu bardziej dopracowanego niż Android. Nawet jeśli się do takich głosów przychylacie to nie wypada negować, że nie jest on idealny. Również Apple zdarzają się niedociągnięcia, co potwierdza także udostępniony kilka dni temu iOS 14.

Jedną z funkcji akcentowanych na oficjalnej stronie producenta jest ta, która pozwala wybrać domyślne aplikacje e-mail oraz przeglądarki. Krótko mówiąc, przewidziano możliwość ustawienia aplikacji zewnętrznej zamiast tych, które na starcie oferuje Apple, czyli Mail i Safari. Coś poszło jednak nie tak. Okazuje się bowiem, że zmiana domyślnych aplikacji działa tutaj tylko do ponownego uruchomienia iPhone'a. Jeśli zostanie on zresetowany czy np. wyłączy się w skutek rozładowania baterii to wszystko wraca do początkowego stanu.

Interesting bug :) Change to Chrome? Reboot and it's back to Safari -> A bug in the first public release of iOS 14 is making the default browser or mail app settings reset to Apple's Safari or Mail when the device reboots https://t.co/JpwB4QXYtL pic.twitter.com/sj0Mj0bWQE — Glenn Gabe (@glenngabe) September 18, 2020

Apple obiecuje rozwiązanie problemu

Sytuacja została już nagłośniona w mediach społecznościowych i dotarła to Apple. Producent w krótkim komunikacie poinformował, że zna już sprawę i zobowiązał się do przygotowania stosownej poprawki. Zostanie ona udostępniona w ramach aktualizacji, a więc użytkownicy preferujący inne aplikacje niż te od Apple powinni wystrzegać się wyłączania iPhone'a. No chyba, że ponowne wizyty w ustawieniach nie stanowią kłopotu.

