Po niespełna 3 miesiącach od zapowiedzi, właściciele smartfonów Apple iPhone otrzymują najnowszą wersję systemu. Jak zawsze u Apple na aktualizację załapie się wiele modeli.

Apple udostępnia finalną wersję iOS 14

iOS 14 został zapowiedziany w drugiej połowie czerwca, przybliżaliśmy wtedy najważniejsze nowości, jakie za jego pośrednictwem wprowadzi tym razem Apple. Jak zawsze po zapowiedzi następuje okres testów i dopiero po nich pojawia się finalna wersja oprogramowania rozsyłana już do wszystkich.

Wszystkich, których smartfony znajdują się na liście objętej aktualizacją. W przypadku Apple jest to jednak kwestia, która wypada bardzo dobrze, to jedyny producent który zapewnia wsparcie przez kilka ładnych lat. Tym razem nie jest inaczej, iOS 14 trafi na nawet 5-letnie smartfony. Proces aktualizacji rozpocznie się już jutro, 16 września. Potwierdzono to na dzisiejszej konferencji Apple.

Lista smartfonów objętych aktualizacją do iOS 14

Apple aktualizuje również inne swoje urządzenia

Warto nadmienić, że jednocześnie producent nie zapomniał o innych swoich urządzeniach. Również jutro rozpocznie się bowiem proces wdrażania aktualizacji iPadOS 14, watchOS 7 oraz tvOS 14.

Źródło: Apple

