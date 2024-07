Apple Intelligence już u pierwszych użytkowników. Ale nie dla psa kiełbasa

Ruszyły publiczne testy systemu iOS 18.1 z pakietem funkcji Apple Intelligence. Z uwagi na liczne ograniczenia mało kto z nich jednak skorzysta.

Przypomnijmy, że funkcje AI Apple’a zostały zaprezentowane w czerwcu wraz z systemem iOS 18. Choć testy beta oprogramowania ruszyły pierwszego dnia, producent początkowo nie był gotowy do uruchomienia najbardziej wyczekiwanych nowości. Ale już jest.

Apple Intelligence w iOS 18.1. Ruszyły testy beta, ale Polacy nie mają powodów do zadowolenia

iOS 18.1 dostępny jest w kanale Developer Beta. Apple Intelligence to główna nowość wymieniona w opisie systemu.

iOS 18.1 Developer Beta do pobrania

Jak jednak wiemy, pakiet AI póki co:

wymaga do działania iPhone’a 15 Pro lub 15 Pro Max;

działa tylko wtedy, gdy język systemu ustawiony jest na amerykański angielski;

nie działa na terenie Unii Europejskiej i Chin.

Pierwsze poważne ograniczenie dotyczy sprzętu, bo Apple Intelligence nie zadziała nawet na wciąż świeżych modelach iPhone 15 i 15 Plus. Producent argumentuje, że mają one za mało pamięci RAM i za słabe NPU.

Dlaczego Apple Intelligence nie działa w Unii Europejskiej?

Sprawa niedostępności Apple Intelligence w Europie jest dość skomplikowana, bo Apple obwinia za taki stan rzeczy Unię Europejską, a Unia obwinia Apple’a.

W czerwcu The Verge otrzymał od rzecznika prasowego Apple’a następujące wyjaśnienie:

Apple zaprezentował setki nowych funkcji, które z radością udostępnimy naszym użytkownikom na całym świecie. Jesteśmy bardzo zmotywowani, aby uczynić te technologie dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Jednakże, z powodu niepewności regulacyjnych związanych z Aktem o rynkach cyfrowych (DMA), nie sądzimy, abyśmy byli w stanie wdrożyć trzy z tych funkcji — iPhone Mirroring, ulepszenia SharePlay Screen Sharing oraz Apple Intelligence — dla naszych użytkowników w UE w tym roku.

Konkretne obawy dotyczą wymogów interoperacyjności zawartych w DMA, które mogłyby zmusić nas do kompromisów w zakresie integralności naszych produktów, narażając prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Komisją Europejską w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli nam dostarczyć te funkcje naszym klientom w UE bez kompromisów w zakresie ich bezpieczeństwa.

Piłeczkę szybko odbiła wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, Margrethe Vestager:

Więc Apple ogłosił, że nie uruchomi swoich nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, a powodem tej decyzji mają być zobowiązania firmy wynikające z europejskich przepisów. Zobowiązania te sprowadzają się do konieczności zapewnienia otwartej konkurencji, co jest istotą unijnego Aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Uważam to za bardzo interesujące, że Apple otwarcie deklaruje, iż będzie wdrażać sztuczną inteligencję tylko tam, gdzie nie jest zobowiązane do umożliwienia konkurencji. To zdumiewająco otwarta deklaracja, która pokazuje, że firma jest w 100 proc. świadoma, że jest to kolejny sposób na ograniczenie konkurencji tam, gdzie już ma silną pozycję.

Co ciekawe, samo istnienie funkcji AI nie jest w żaden sposób zatajone przed europejskimi użytkownikami. Zakładka "Apple Intelligence i Siri" jest widoczna w ustawieniach, ale po kliknięciu pojawia się komunikat, że "Funkcja Apple Intelligence nie jest obecnie dostępna w twoim regionie lub kraju".

Dodam, że próbowałem uruchomić Apple Intelligence na iPhonie 15 Pro Max w Polsce, ale firma postarała się o solidne blokady. Zmiana regionu i języka oraz użycie VPN-u nie pomagają.

Apple Intelligence to pakiet funkcji wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Obejmują one nową wersję asystenta Siri z usprawnionym rozumieniem naturalnej mowy i integracją z ChatGPT, generowanie obrazów i emotikonów na podstawie słownych opisów, usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć, streszczanie notatek głosowych i rozmów telefonicznych, modyfikowanie tekstu, automatyczne generowanie odpowiedzi na wiadomości czy zarządzanie powiadomieniami.