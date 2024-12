Nadchodzi wyczekiwana aktualizacja iPhone’ów. Ale jest haczyk

iOS 18.2 wnosi wyjątkowo długą - jak na mniejszą aktualizację - listę zmian. Polacy nie ujrzą jednak tych najważniejszych.

Trwające niemal miesiąc publiczne testy systemu iOS 18.2 powoli dobiegają końca. Kiedy aktualizacja? Apple wydał już wersję Release Candidate, co oznacza, że finalne oprogramowanie powinno lada moment trafić do milionów użytkowników. Nieoficjalnie mówi się, że aktualizacja iOS 18.2 ruszy już 9 grudnia ok. godziny 19:00 czasu polskiego.

iOS 18.2 to przede wszystkim nowe funkcje Apple Intelligence. Lista zmian

Zapowiedziane w czerwcu funkcje sztucznej inteligencji Apple’a udostępniane są etapami. iOS 18.2 ma wnieść m.in. integrację Siri i innych systemowych funkcji z ChatGPT, funkcję Image Playground go generowania obrazów na podstawie słownych opisów i zdjęć z galerii czy funkcję Genmoji do generowania emotikonów z poziomu klawiatury.

Niestety pakiet funkcji Apple Intelligence póki co nie jest dostępny na iPhone’ach na terenie Unii Europejskiej. Firma oficjalnie ogłosiła, że zmieni się to w kwietniu 2025, ale to nie koniec ograniczeń. Na liście zapowiedzianych języków brakuje bowiem polskiego.

Na szczęście iOS 18.2 to nie tylko Apple Intelligence. Poniżej pełna lista zmian dla wersji Release Candidate.

Apple Intelligence (Wszystkie modele iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Image Playground

Nowa aplikacja, która pozwala tworzyć zabawne obrazy w różnych stylach, wykorzystując koncepcje, opisy i osoby z Twojej biblioteki zdjęć:

Przesuwaj podglądy i wybieraj elementy do swojej „piaskownicy”.

Wybieraj style animacji i ilustracji podczas tworzenia obrazu.

Twórz obrazy w aplikacjach Wiadomości, Freeform oraz aplikacjach firm trzecich.

Obrazy są synchronizowane w bibliotece Image Playground na wszystkich Twoich urządzeniach za pośrednictwem iCloud.

Genmoji

Twórz własne emoji bezpośrednio z klawiatury.

Genmoji są synchronizowane w Twojej szufladzie naklejek na wszystkich urządzeniach z iCloud.

Obsługa ChatGPT

ChatGPT od OpenAI dostępny jest przez Siri lub Narzędzia do pisania.

Funkcja „Compose in Writing Tools” umożliwia tworzenie treści od podstaw za pomocą ChatGPT.

Siri korzysta z ChatGPT, gdy jest to stosowne, aby udzielić odpowiedzi.

Konto ChatGPT nie jest wymagane, a Twoje zapytania pozostaną anonimowe i nie będą wykorzystywane do trenowania modeli OpenAI.

Zaloguj się do ChatGPT, aby uzyskać korzyści z konta; Twoje zapytania będą objęte zasadami ochrony danych OpenAI.

Image Wand

Przekształcaj szkice oraz ręcznie lub maszynowo napisane notatki w obrazy w aplikacji Notatki.

„Describe your change” w Narzędziach do pisania umożliwia sugerowanie zmian, np. przekształcenie tekstu w wiersz.

Wizualna Inteligencja z Camera Control

Natychmiast poznaj miejsca lub wchodź w interakcję z informacjami, po prostu wskazując obiekt iPhone'em, z opcją użycia Google Search lub ChatGPT.

Dwustopniowa migawka pozwala zablokować ostrość i ekspozycję po lekkim naciśnięciu przycisku Camera Control.

Mail

Kategoryzacja poczty

Sortuje wiadomości, aby pomóc Ci priorytetyzować najważniejsze.

Widok Podsumowania

Grupuje wszystkie wiadomości od jednego nadawcy w jedną paczkę, co ułatwia przeglądanie.

Photos

Poprawki przeglądania wideo

Możliwość przeskakiwania klatka po klatce oraz wyłączenia automatycznego odtwarzania pętli wideo.

Ulepszenia w przeglądaniu kolekcji

Możliwość przesunięcia w prawo, aby wrócić do poprzedniego widoku.

Historia albumów

Możliwość wyczyszczenia historii „Ostatnio przeglądane” i „Ostatnio udostępnione”.

Ulubione

Album „Ulubione” pojawia się w kolekcji Narzędzia oraz w Kolekcjach Przypiętych.

Safari

Personalizacja strony startowej Safari

Nowe obrazy tła.

Import i eksport danych przeglądania

Eksportuj dane przeglądania z Safari i importuj dane z innych aplikacji.

Priorytet HTTPS

Ulepsza adresy URL do HTTPS, gdy tylko jest to możliwe.

Aktywność pobierania plików na żywo

Pokazuje postęp pobierania plików na Dynamicznej Wyspie oraz ekranie głównym.

Inne ulepszenia i poprawki błędów

Notatki głosowe: Nagrywanie warstwowe pozwala dodawać wokale do istniejących pomysłów muzycznych bez słuchawek i importować dwie ścieżki do Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Find My: Udostępnianie lokalizacji przedmiotów znajomym lub liniom lotniczym.

Apple Music i TV: Wyszukiwanie w języku naturalnym z użyciem kategorii takich jak gatunki, nastroje, dekady i aktorzy.

Podcasty: Ulubione kategorie i personalizowana strona wyszukiwania.

Sudoku: Łamigłówki dla subskrybentów News+ na trzech poziomach trudności.

Test słuchu i Aparaty słuchowe: Dostępne dla AirPods Pro 2 w wybranych krajach.

Akcje: Notowania przedrynkowe NASDAQ i NYSE.

Poprawki błędów

Naprawiono problem, w którym niedawno zrobione zdjęcia nie pojawiały się od razu w widoku „Wszystkie zdjęcia”.

Naprawiono degradację jakości zdjęć nocnych podczas długiej ekspozycji (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Gdy system iOS 18.2 zostanie już wydany, przyjrzymy się najciekawszym nowościom.