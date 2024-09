Apple kilka dni temu opublikowało stabilną wersję iOS 18. Najnowsza wersja systemu zachowuje zgodność ze wszystkimi urządzeniami, aż do iPhone’a Xs. Podczas gdy iOS 18 dodaje różne nowe funkcje, to wprowadza również dodatkowe mechanizmy dotyczące pracy na baterii.

Jak co roku o tej porze roku, Apple w końcu publicznie wydał pierwszą stabilną wersję swojego systemu operacyjnego na urządzenia mobilne. Podczas gdy testerzy i pierwsi użytkownicy iOS 18 (co naturalne) napotkali sporadyczne błędy i ciekawe nowości, okazuje się również, że sam system dodatkowo wpływa na wydajność SoC oraz czas pracy na baterii.

Warto zauważyć, że powyższa kwestia dotyczy tylko iPhone'ów, które otrzymują iOS 18 jako aktualizację systemu. Oznacza to, że najnowsze urządzenia z serii iPhone 16, nie będą dotknięte spadkiem wydajności. A o jak dużym ograniczeniu mocy obliczeniowej mówimy?

Geekerwan zaobserwował, iż iPhonie 14 Pro Max odnotował spadek wydajności jednowątkowej i wielowątkowej o 3,5% (między iOS 17 a iOS 18) podczas testów porównawczych w Geekbench 6. Natomiast nowszy iPhone 15 Pro Max wykazał już spadek wydajności o 3,8% w tym samym teście jednowątkowym, który wzrasta do prawie 4% w przebiegu wielowątkowym.

Chociaż w publicznej bazie danych Geekbench istnieją pewne rozbieżności, wyniki uzyskane przez Geekerwana są powtarzalne. Analiza youtubera sugeruje, że Apple zmodyfikowało zachowanie zegara w trybie CPU Boost w iOS 18 (w porównaniu do poprzedniej wersji systemu). W rezultacie przykładowo procesor A17 Pro potrzebuje około 33% więcej czasu, aby osiągnąć maksymalną prędkość zegara w systemie iOS 18 w porównaniu do systemu iOS 17.

Oznacza to, że wszystkie poprzednie urządzenia Apple (które zostaną zaktualizowane do iOS 18) również będą mniej wydajnie wykonywać zadania związane z krótkotrwałym, mocnym obciążeniem procesora. Jednocześnie efektem ubocznym takiego zabiegu (prawdopodobnie zamierzonym) będzie zmniejszenie zużycia energii – Teoretycznie powinno to zapewnić lepszą żywotność baterii. Jak duży byłby ten wzrost? Tego dowiemy się użytkując poprzednie iPhone’y.

