Przywiązujący wagę do wyników, jakie poszczególne smartfony osiągają w benchmarkach nie powinni przejść obojętnie obok tych informacji. iPhone 13 czy Galaxy S22?

iPhone 13 czy Galaxy S22, A15 Bionic czy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1?

O procesorach A15 Bionic i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wiadomo już wiele. Było pewne, że po premierze smartfonów z serii Galaxy S22 raz jeszcze trafią na pierwszy plan. Długo nie czekaliśmy, bo w sieci zaczynają lądować pierwsze porównania wydajności iPhone'a 13 i Galaxy S22.

Flagowe propozycje Apple i Samsunga sprawdził już portal pcmag. Trudno mówić o większym zaskoczeniu, smartfony koreańskiego producenta trafiające właśnie na rynek dają tutaj bardzo podobne wyniki do tych, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby w przedpremierowych prototypach. Pod względem wydajności, A15 Bionic ma zauważalną przewagę nad Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nie tylko w testach single-core i multi-core, ale też w zakresie uczenia maszynowego. Uśredniając można mówić o różnicach około 30%. To dużo, na konferencjach Apple z pewnością o tym usłyszymy.

Oczywiście mowa tutaj tylko i aż o testach syntetycznych. Producenci lubią się tym chwalić, aczkolwiek w codziennym użytkowaniu obydwa smartfony (obydwie serie, bo obejmują po kilka propozycji) sprawdzą się świetnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pracują pod kontrolą innych systemów operacyjnych, a więc tylko z tego powodu dają nieco inne doświadczenia.

Bez zaskoczenia, Galaxy S22 mocniejszy niż Galaxy S21

Być może bardziej zasadne są tutaj w związku z tym porównania Galaxy S22 do poprzednika. W omawianym aspekcie widać poprawę o około 10%. Z tym, że cały czas mowa o smartfonach wyposażonych w procesory Qualcomm, co nas nie dotyczy. Do Europy trafiają warianty z autorskimi procesorami firmy Samsung, w przypadku serii Galaxy S22 jest to Exynos 2200.

Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 jest lepszy czy gorszy?

Co to dla nas oznacza? Lepszych cyferek w benchmarkach nie zobaczymy, Exynos 2200 jest bowiem nieco mniej wydajny niż Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Czy znów będziemy mieli powody wyłącznie do marudzenia?

Pierwszy kontakt z Galaxy S22 już za nami i zaskoczeni nie zostaliśmy, nowe smartfony działają doskonale i na co dzień każdy (wyłączając fanów iOS) powinien być zadowolony. Poza wydajnością istotne są jednak również inne kwestie, szeroko pojęta kultura pracy, temperatury czy ewentualny throttling. I właśnie spoglądając szerzej być może ostatecznie będziemy się uśmiechać. Redaktorzy pcmag porównując Galaxy S22 z Galaxy S21 wyposażone w procesory firmy Qualcomm zauważają, że nowe smartfony zauważalnie szybciej osiągają wyższe temperatury i odczuwają problemy z tym związane. Do tego stopnia, że mają nadzieję, iż chociaż trochę producentowi uda się wyeliminować to poprawkami w oprogramowaniu.

My testujemy rzecz jasna przeznaczony na nasz rynek Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200. Wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej odnośnie tego, jak wypada i cały smartfon i sam procesor.

Źródło: pcmag