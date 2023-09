Premiera iPhone 15 odbędzie się już w przyszłym tygodniu, dokładnie 12 września. Tym razem przyglądamy się plotkom na temat aparatu we wszystkich modelach iPhone 15.

iPhone 15 - kiedy premiera?

Już w przyszłym tygodniu firma Apple zaprezentuje iPhone 15. Nowe smartfony marki Apple mają doczekać się kilku kluczowych zmian. Jedną z ich ma być rezygnacja ze złącza Lightning i wykorzystanie uniwersalnego portu USB-C.

Ma to dotyczyć wszystkich czterech tegorocznych modeli. Jednak najwiecej nowości otrzymać mają modele serii Pro, ale jak przewidują analitycy wiązać będzie się to ze znacznym wzrostem cen tych urządzeń.

iPhone 15 - aparat

iPhone 15 i iPhone 15 Plus

Podstawowe modele nadal wyposażone będą w dwa obiektywy. Główny stanowić będzie 48-megapikselowy przetwornik obrazu z przysłoną ƒ/1.6, a ultraszerokokątny posiadać będzie 12-megapikselowy przetwornik obrazu z przysłona ƒ/2.4.



iPhone 14

Oznacza to, że dwa tańsze modele otrzymają zupełnie nowy 48-megapikselowy przetwornik marki Sony, który będzie znacznie lepszy od 12 megapikseli w iPhone’ach serii 14. Co więcej, ma to być nowy, lepszy komponent niż ten, który montowany jest w ubiegłorocznych modelach serii Pro.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max

W przypadku serii Pro nadal będziemy mieć do czynienia z trzema obiektywami. Prawdopodobna specyfikacja aparatu iPhone 15 Pro:

aparat główny: 48 megapikseli, przysłona ƒ/1.78,

teleobiektyw: 12,7 megapiksela, przysłona ƒ/2,8,

ultraszerokokątny aparat: 13,4 megapiksela, przysłona ƒ/2,2.

Ulepszenia dotyczyć mają teleobiektywu i obiektywu ultraszerokokątnego. Warto zauważyć, że nieco wyższa jest liczba pikseli w przetwornikach tych obiektywów. Aparat główny korzystać będzie z czujnika Sony IMX-803, który wykorzystywany był w poprzednich modelach.



iPhone 14 Pro Max

Prawdopodobna specyfikacja aparatu iPhone 15 Pro Max:

aparat główny: 48 megapikseli, przysłona ƒ/1.78,

teleobiektyw (peryskopowy): 12,7 megapiksela, przysłona ƒ/2,8,

ultraszerokokątny aparat: 13,4 megapiksela, przysłona ƒ/2,2

Tutaj rewolucją ma być obiektyw peryskopowy, dzięki któremu znacznie zwiększą się możliwości związane z przybliżeniem optycznym. W nowym modelu wynosić ma ono od 5x do 10x. W przypadku iPhone 14 Pro Max jest to zaledwie 3x.

Moduł aparatu w iPhone 15 Pro Max ma być znacznie większy niż w poprzednim modelu Max i w mniejszym 15 Pro. Wynikać to ma właśnie z zastosowania obiektywu peryskopowego.

Źródło: MacRumors