Smartfony iPhone 16 wprowadzają wiele udoskonaleń. Jedną z największych zmian jest zwiększenie pamięci operacyjnej – teraz wszystkie modele mają 8 GB RAM, co umożliwia płynne działanie Apple Intelligence. To jednak nie jedyna zaleta tych urządzeń.

Prezentacja smartfonów iPhone 16 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach, głównie za sprawą zmian w konstrukcji. Apple zastosowało nowe procesory A18 i A18 Pro, które mają zapewniać znacznie lepszą wydajność. Choć producent nie wspomniał o tym podczas konferencji, nowe modele oferują również więcej pamięci RAM.

iPhone'y 16 mają więcej pamięci RAM

Jak pisze serwis 9to5 mac, poprzednia seria często była krytykowana ze względu na zbyt małą pojemność pamięci operacyjnej. Co prawda topowe modele iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max dysponowały 8 GB pamięci RAM, ale podstawowe modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus miały tylko 6 GB pamięci RAM. Uważa się, że był to jeden z powodów, dla których zwykłe modele nie wspierały funkcji Apple Intelligence.

Teraz to się zmieniło. Geekerwan przeprowadził wywiad z Johnym Srouji, starszym wiceprezesem ds. technologii sprzętowych w Apple, w którym omówiono kwestie techniczne związane z modelami iPhone'a 16. W rozmowie pojawiło się wiele interesujących informacji, dlatego warto zapoznać się z wywiadem w całości.

Johny Srouji potwierdził, że wszystkie modele iPhone'a 16 wyposażone są w 8 GB pamięci RAM. To pierwszy raz, gdy Apple publicznie ujawnia ilość pamięci RAM w iPhonie. Warto zauważyć, że jest to odejście od dotychczasowej praktyki, ponieważ Apple zazwyczaj unika podawania takich szczegółów specyfikacyjnych.

Co to oznacza dla użytkowników?

Jednym z powodów zwiększenia ilości pamięci RAM była obsługa Apple Intelligence.

„Naszym celem jest tworzenie najlepszych produktów, zapewniających absolutnie najlepsze wrażenia użytkownika. Jeśli chodzi o Apple Intelligence, pamięć DRAM jest jednym z aspektów. A kiedy patrzymy na to, co budujemy, niezależnie od tego, czy jest to krzem, sprzęt czy oprogramowanie, nie chcemy być marnotrawni na wiele sposobów.

Mamy wiele danych, które mówią nam, co umożliwi korzystanie z określonej funkcji, a Apple Intelligence jest jedną z tych bardzo, bardzo ważnych funkcji, które chcemy włączyć. Przyglądamy się różnym konfiguracjom, zarówno pod kątem obliczeń, jak i przepustowości i pojemności pamięci. A następnie dokonujemy właściwego kompromisu i równowagi między tym, co faktycznie ma największy sens. Tak więc Apple Intelligence było główną funkcją, która doprowadziła nas do przekonania, że musimy przejść na 8 GB.”

Srouji zauważył jednak, że większa pojemność pamięci operacyjnej będzie widoczna także w innych zastosowaniach:

“Ale powiedziawszy to, 8 GB ogromnie pomoże w innych zastosowaniach, w tym w grach, grach high-end, grach AAA i grach high-end na urządzeniu. Myślę więc, że będzie to naprawdę bardzo korzystne.

Inną rzeczą, o której należy pamiętać - jest to jedna z korzyści posiadania w pełni zintegrowanego oprogramowania, krzemu i produktu - jest to, że zespół programistów, nasz doskonały zespół programistów, zoptymalizuje nie tylko obliczenia, ale także pamięć każdej aplikacji. Dzięki temu nie marnują pamięci.

Przyglądamy się więc wszystkim tym kompromisom i dochodzimy do wniosku, że 8 gigabajtów było dla nas najlepszym wyborem”.

Wprowadzone zmiany powinny być szczególnie odczuwalne w podstawowych modelach iPhone i iPhone Plus, które teraz mają większą ilość pamięci RAM. Co istotne, mimo zwiększonej pojemności pamięci, nowa seria smartfonów jest nawet tańsza od poprzednich modeli. Ceny smartfonów iPhone 16 są niższe niż w przypadku poprzednich modeli iPhone 15.