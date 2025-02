Kupić iPhone'a 16e czy szukać czegoś lepszego w podobnej cenie? Jeśli stoisz przed takim dylematem, to służę pomocą.

iPhone 16e spotkał się z dość chłodnym przyjęciem technologicznej społeczności z uwagi na swój mało atrakcyjny stosunek ceny do wyposażenia. 2999 (128 GB), 3499 (256 GB) lub 3999 zł (512 GB) za smartfon z pojedynczym aparatem i 60-hercowym wyświetlaczem to coś, co w świecie Androida jest nie do pomyślenia od dobrych 5 lat.

Jeśli więc szukasz bardziej funkcjonalnego telefonu niż iPhone 16e, to możesz śmiało wybrać dowolny smartfon z Androidem od - powiedzmy - 1800 zł w górę. Dziękuję za uwagę, po więcej konsumenckich porad zapraszam na naszego bloga.

Ale na poważnie - jeśli iPhone 16e w ogóle znalazł się na twoim celowniku, to zapewne masz określone wymagania. Poszukajmy smartfonów, które mają szansę je spełnić.

iPhone 16e czy Samsung Galaxy S24?

Pierwsza moja propozycja to Galaxy S24, czyli flagowiec Samsunga z ubiegłego roku, którego można dziś kupić znacznie poniżej 3000 zł. Teoretycznie oba smartfony dzieli rok, ale iPhone 16e realnie i tak jest zlepkiem komponentów z lat 2021-2024. Nie mówiąc już o tym, że Samsung stawia odważniejsze deklaracje odnośnie okresu wsparcia niż Apple.

Samsung Galaxy S24

Galaxy S24 to smartfon o zbliżonych gabarytach, ale pod wieloma względami bardziej wszechstronnym wyposażeniu. Ma 120-hercowy ekran z trybem Always-On oraz potrójny aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem, których użytkownicy iPhone’a 16e nie uświadczą.

iPhone 16e Samsung Galaxy S24 Ekran OLED 6,06 cala,

2532 x 1170 (460 ppi)

60 Hz AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo stereo Czip A18 Exynos 2400 Pamięć RAM 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128 lub 256 GB Aparat główny 48 Mpix,

f/1,6

optyczna stabilizacja obrazu 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW - 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele - 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f,1,9 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Biometria skaner twarzy Face ID czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria brak danych,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 7,5 W 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 15 W,

indukcyjne zwrotne Wymiary 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 147 x 70,6 x 7,6 mm Waga 167 g 167 g Aktualizacje minimum do 2030 minimum do 2031 Odporność IP68 IP68

Samsung, w przeciwieństwie do Apple’a, już teraz oferuje spory arsenał funkcji AI i to spolszczonych. Apple Intelligence trafi do Europy dopiero w kwietniu, a polskiego nie ma na liście języków zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Galaxy S24

Z punktu widzenia osób zainteresowanych iPhone’em 16e, sporym atutem może być także wysoka popularność Galaxy S24, która zapewnia szeroką dostępność akcesoriów, poradników czy części zamiennych. Z kolei nakładka One UI 7 - do której aktualizacja ma ruszyć wkrótce - została odczuwanie upodobniona do platformy iOS.

Jeśli z kolei ktoś jest gotów dorzucić kilka stówek, może polować na nowszego Galaxy S25.

iPhone 16e czy Pixel 9a?

W chwili publikacji tego artykułu Pixel 9a nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery, więc musimy bazować na przeciekach.

Google Pixel 9a

Zazwyczaj smartfony z tej serii prezentowane były w maju, ale w tym roku Google podobno zdecydował się na przesunięcie premiery na 19 marca. Można oczekiwać, że przesunięcie premiery wynika właśnie z chęci nawiązania walki z iPhone’em 16e, bo Pixel 9a ma mieć mocno konkurencyjne wyposażenie.

iPhone 16e Pixel 9a (nieoficjalnie) Ekran OLED 6,06 cala,

2532 x 1170 (460 ppi)

60 Hz OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

120 Hz Głośniki stereo stereo Czip A18 Tensor G4 Pamięć RAM 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128 lub 256 GB Aparat główny 48 Mpix,

f/1,6

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix Aparat UW - 13 Mpix,

ultraszerokokątny Aparat przedni 12 Mpix,

f,1,9 13 Mpix Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Biometria skaner twarzy Face ID czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Bateria brak danych,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 7,5 W 5100 mAh,

ładowanie 23 W,

bezprzewodowe 7,5 W Wymiary 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Waga 167 g 186 g Aktualizacje minimum do 2030 minimum do 2032 Odporność IP68 IP68

Google także kładzie duży nacisk na AI (część funkcji działa po polsku) i - podobnie jak Apple - dba o solidne wsparcie aktualizacyjne. Można liczyć na to, że przez minimum 7 lat Pixel 9a będzie otrzymywał nowe wersje Androida od razu po ich wydaniu.

Jeśli ktoś nie chce czekać do marca, może skierować swój wzrok w stronę starszego Pixela 8 lub 8a, a nawet polować na zwykłą "dziewiątkę", którą także da się wyrwać w okolicach 3000 zł.

iPhone 16e czy iPhone 15?

Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że ktoś ma w nosie wszystkie smartfony z Androidem i po prostu chce iPhone’a. Nawet wówczas warto się jednak zastanowić, czy nie lepiej dopłacić i zamiast iPhone’a 16e sięgnąć po iPhone’a 15.

iPhone 15

Mimo o 1,5 roku starszego wieku iPhone 15 na wielu polach wciąż wygrywa. Ma wyższej klasy ekran z Dynamic Island, dodatkowy aparat z ultraszerokokątnym obiektywem czy złącze MagSafe, które zapewnia kompatybilność z magnetycznymi ładowarkami i innymi akcesoriami.

iPhone 16e iPhone 15 Ekran OLED 6,06 cala,

2532 x 1170 (460 ppi)

60 Hz OLED 6,12 cala,

2556 x 1179 (460 ppi)

60 Hz,

Dynamic Island Głośniki stereo stereo Czip A18 A16 Bionic Pamięć RAM 8 GB 6 GB Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128, 256 lub 512 GB Aparat główny 48 Mpix,

f/1,6

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix,

f/1,6

stabilizacja matrycy Aparat UW - 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat przedni 12 Mpix,

f,1,9 12 Mpix,

f,1,9 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM,

UWB Biometria skaner twarzy Face ID skaner twarzy Face ID Bateria brak danych,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 7,5 W 3349 mAh,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 15 W,

MagSafe,

Qi2 Wymiary 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Waga 167 g 186 g Aktualizacje minimum do 2030 minimum do 2028 Odporność IP68 IP68

Żeby nie było, iPhone 16e broni się nowszym i wydajniejszym czipem, większą ilością pamięci RAM, lepszą baterią i wsparciem dla Apple Intelligence, którego w "piętnastce" zabrakło. Jeśli więc komuś zależy bardziej na tych aspektach, to nowy model mimo wszystko ma rację bytu.

iPhone 15 i iPhone 14 (który wygląda jak 16e) (fot. Grzegorz Świątek)

Przypominam, że sprzedaż iPhone'a 16e rusza 28 lutego.