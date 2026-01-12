iPhone 17e już wkrótce? Oto, czego się spodziewać

Nowy rok – stare Apple. Pierwszym telefonem amerykańskiego producenta w 2026 roku najpewniej będzie iPhone 17e. Ten nie powinien zaskoczyć nikogo specyfikacją, a część rozwiązań w nim zawartych mocno kojarzy się z poprzednią epoką smartfonów.

Apple zmienia taktykę. Modele z dopiskiem “e” mają trafiać do sprzedaży co roku, na co wskazuje wypowiedź analityka Ming-Chi Kuo. Informacje o premierze w pierwszej połowie 2025 roku potwierdzał też Mark Gurman z Bloomberga. Przed laty, gdy seria tańszych urządzeń Apple nazywała się “SE”, producent stronił od regularności, wypuszczając modele w 2016, 2020 oraz 2022 roku.

W tym roku Apple może zdecydować się na premierę tak szybką, jak miało to miejsce w 2025 roku. Wtedy “budżetowy” (bo wyceniony na co najmniej 2999 złotych) smartfon został pokazany w lutym i dotarł do pierwszych klientów jeszcze w tym samym miesiącu. Urządzenie nie zyskało ogromnej sympatii, a w recenzji iPhone 16e Miron przyznał, że to nienajgorszy smartfon ze słabą wyceną. Tym razem producent może dokonać kilku ulepszeń, które pomogą uzasadnić cenę.

IPhone 17e odpowie na krytykę poprzednika?

W najnowszej generacji tańszego smartfonu Apple możemy spodziewać się pozbycia się kilku największych mankamentów poprzednika. Wszystko w sposób, który przybliży 17e do innych propozycji z portfolio producenta. Według przecieków autorstwa chińskiego leakera “Smart Pikachu”, tegoroczna odsłona doczeka się zarówno smuklejszych ramek dookoła ekranu, jak i pojawienia się Dynamic Island.

Poprzednik, iPhone 16e, oferował 6,1-calowy ekran OLED otoczony sporych rozmiarów ramkami, którym towarzyszyło duże wcięcie w górnej części obudowy przeznaczone pod aparaty oraz system Face ID. Szansę na odświeżone rozwiązanie zwiększają inne plotki, wedle których iPhone 17e otrzyma aparat do selfie z funkcją Center Stage. Dzięki matrycy open-gate użytkownicy mogą zrobić zdjęcia w wielu aspektach bez potrzeby obracania smartfonu.

Dynamiczna wyspa w iPhone 17e? Niewykluczone

Do sprawnego obsłużenia tego rozwiązania producent zaimplementuje układ Apple A19. Ten, według licznych przecieków, będzie pracował nieco mniej wydajniej niż ta sama jednostka w iPhonie 17. O wydajność można być jednak spokojnym. Układu obliczeniowego A19 nie będzie obciążała wyższa częstotliwość odświeżania ekranu – ten w dalszym ciągu zaoferuje płynność rzędu 60 Hz.

Jedną z istoniejszych nowości zwiększających wygodę może okazać się implementacja systemu MagSafe. W poprzedniku Apple wycofało się z implementacji sztandarowej funkcji, przez co trudniej było skorzystać z wypuszczanych przez lata akcesoriów. Tym razem “budżetowy” iPhone ma otrzymać zgodność z akcesoriami MagSafe, co pozwoliłoby nie tylko na szybsze, bo co najmniej 15-watowe ładowanie indukcyjne, ale i otworzyłoby drogę do łatwego korzystania z wielu akcesoriów.

Pewne rzeczy się nie zmienią

Pod względem reszty specyfikacji iPhone 17e nie powinien nikogo zaskoczyć. Apple postawi na aluminiową obudowę, a ekran będzie najmniejszy wśród dostępnych modeli – jego przekątną szacuje się na 6,1 cala. Z tyłu w dalszym ciągu znajdziemy jeden aparat o rozdzielczości 48 Mpix. Za obsługę łączności z siecią komórkową będzie odpowiadał autorski modem Apple C1X, który zadebiutował w iPhonie Air.

iPhone 17e z tyłu może wyglądać tak samo jak poprzednik

W najtańszej konfiguracji model otrzyma zapewne 8 GB RAM-u oraz 128 GB na pliki użytkownika. Możemy spodziewać się tego, że producent nie zaoferuje wielu opcji kolorystycznych, gdyż tańsze serie telefonów zawsze były pod tym względem oszczędne. Jak na razie przecieki sugerują też tę samą cenę początkową, co w poprzednim modelu – 599 dolarów.

W Polsce ta cena oznacza, że telefon najpewniej kosztowałby 2999 złotych. Apple rzadko kiedy dokonuje korekty cen w oparciu o aktualną relację złotówki do dolara, więc trudno się spodziewać, by firma wykorzystała korzystny przelicznik względem najtańszego modelu. Jeśli iPhone 17e wyprze z portfolio producenta iPhone’a 16, to w ten sposób powstanie odpowiednio duża różnica cen między tym modelem, a iPhonem 17, wycenionym na 3999 złotych.

Źródło: MacRumors