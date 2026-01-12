Czy XiaomiOS nadchodzi? Firma ma ambitne plany na 2026
Xiaomi może pracować nad rozwiązaniami, które zmienią oblicze rynku mobilnego. Firma nie tylko przymierza się do szerokiej dostępności własnych jednostek obliczeniowych, ale i systemu operacyjnego oferującego inne podejście do rozwiązywania problemów.
Chiński producent już jakiś czas temu stworzył układ obliczeniowy XRING 01 – autorskie rozwiązanie, które wydajnością stanowiło bezpośrednią konkurencję dla najmocniejszych propozycji Qualcomma, Mediateka czy Samsunga. Układ ten pojawił się w Xiaomi 15S Pro oraz Xiaomi Pad 7 Ultra, które jednak nie trafiły do Europy. Producent nie zamierza jednak poprzestać na jednym układzie i przymierza się do premiery układu XRING 02.
Autorska jednostka obliczeniowa miałaby być czymś więcej niż ciekawostką. Jeśli wierzyć przeciekom, Xiaomi szykuje nie tylko nowy układ, ale i odpowiednie otoczenie do pokazania jego możliwości. Jedną z nowości, jaką producent miałby zaprezentować przy okazji premiery XRING 02 jest nowy “system operacyjny”, który miałby skorzystać z całej mocy obliczeniowej na potrzeby sztucznej inteligencji.
Xiaomi pokaże własny system operacyjny?
Użytkownik @UniverseIce na platformie X podzielił się informacją o planach Xiaomi na 2026 rok. Firma ma stworzyć smartfon, który zaoferuje zarówno zaprojektowany przez Xiaomi chip, jak i autorski system operacyjny oraz narzędzia sztucznej inteligencji. To podejście nie będzie “zestawem odizolowanych eksperymentów”, ale “pełnoprawnym wdrożeniem na poziomie systemu”.
Stworzenie pierwszego układu XRING 01 kosztowało prawie 14,5 miliarda dolarów i trwało 10 lat. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby firma chciała postawić na narzędzia w pełni wykorzystujące tę moc sprzętową. Miałby to być system operacyjny, w którym nawigacja i komunikacja opierałaby się przede wszystkim o wykorzystanie interfejsu z asystentem sztucznej inteligencji w centralnej części. Według sceptyków ma to być jedynie nakładka na Androida bądź jego zmodyfikowana wersja z asystentem DeepSeek w centralnej części.
Nawet jeżeli Xiaomi udałoby się stworzyć własny system operacyjny, nie mamy gwarancji, że oprogramowanie trafiłoby do Europy. Huawei, który intensywnie rozwija HarmonyOS i własny pakiet usług Huawei Mobile Services, w urządzeniach na rynek europejski w dalszym ciągu stawia na zmodyfikowaną wersję Androida w ramach Android Open Source Project (AOSP). W ten sposób łatwiej o kompatybilność z aplikacjami popularnymi w różnych miejscach świata.
