Apple pobije konkurentów? Za dwa lata aparat Pro Max dostanie świetną funkcję

Wygląda na to, że iPhone 18 Pro Max znacznie poprawi swoje możliwości fotograficzne. Apple, przy współpracy z Sunny Optical, ulepszy aparat główny w topowym modelu.

Smartfony Apple bez dwóch zdań należą do najlepszych pod względem możliwości fotograficznych. Od lat trafiają na szczyty przeróżnych list i rankingów, dziś konkurując m.in. z flagowcami Samsunga i Google. Apple planuje kolejny krok w walce o tytuł najlepszego smartfona do zdjęć. Nowość może się pojawić już za dwa lata, prawdopodobnie tylko w topowym modelu iPhone 18 Pro Max. Chodzi o zmienną przysłonę obiektywu w głównym aparacie.

iPhone 18 Pro Max ze zmienną przysłoną obiektywu

Wartość przysłony w obiektywie określa rozmiar jego otworu. Wprost przekłada się to na ilość światła, które może trafić do matrycy. Jasny obiektyw oznacza, że potrzeba mniej czasu, aby wykonać zdjęcie z odpowiednim oświetleniem. Możemy też uzyskać lepsze efekty, gdy światła nie ma zbyt wiele - po zachodzie Słońca, czy w ciemnym pomieszczeniu. Obiektyw ciemniejszy (czyli z wyższą wartością przysłony) jest natomiast stabilniejszy, pozwala też na lepszą kontrolę głębi ostrości (np. w celu efektywnego rozmycia tła). Oczywiście, są to pewne uogólnienia, a na finalny efekt wpływają też inne parametry, oprogramowanie, czy jakość użytych komponentów.

Dlaczego zmienna przysłona w iPhone 18 Pro Max byłaby cennym usprawnieniem? Kamera w smartfonie zyskałaby dzięki tej opcji większą uniwersalność. Zmieniając ustawienia przysłony moglibyśmy uzyskać dobre efekty w różnych warunkach. Możemy to porównać do posiadania dodatkowego aparatu. Obecnie zmienną przysłonę znajdziemy tylko w pojedynczych smartfonach z najwyższej półki. Przykładem może być Xiaomi 14 Ultra z głównym obiektywem f/1,43-4,0.

Według zapowiedzi funkcja zmiennej przysłony w pierwszej kolejności trafi tylko do flagowego modelu. Być może w kolejnych latach ten wartościowy dodatek pojawi się też w tańszych i mniejszych modelach telefonów Apple.

Apple kładzie duży nacisk na jakość kamery

W smartfonach amerykańskiego producenta co jakiś czas pojawiają się nowości związane z aparatem lub jego oprogramowaniem. W ostatniej generacji (iPhone 16) otrzymaliśmy ciekawy dodatek w postaci “Camera Control”. Dodatkowy przycisk na obudowie służy m.in. do uruchomienia aparatu i zrobienia zdjęcia. Możemy też użyć go w roli “gładzika” i zmieniać ustawienia aparatu (np. zoom).

Kolejnym krokiem ma być jeszcze większa współpraca Apple z Sunny Optical. Firma ta obecnie jest dostawcą elementów związanych z migawką aparatu. Właśnie ten producent miałby zająć się stworzeniem komponentów zmiennej przysłony w iPhone 18 Pro Max.

Dziś Sunny Optical dostarcza około 5% soczewek do sprzętu Apple. W przyszłym roku udział ma wzrosnąć do 15-20%. Sunny Optical ma stworzyć optykę aparatu w iPhone 17 Slim, czyli wyjątkowo cienkim modelu. Producent chciałby też wyprodukować aparat do kolejnego MacBooka Pro M5 (premiera w 2025 roku), czy do iPadów.

Źródło: Medium, InnoGyan