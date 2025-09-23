iPhone’a 17 Pro - z których modeli warto się przesiąść?

Czy warto przesiąść się na iPhone’a 17 Pro z modelu 16, 15 lub 14? Sprawdźmy.

Jeśli ostrzysz sobie zęby na najnowszego iPhone’a, to istnieje spora szansa, że masz już jakiś starszy model i myślisz o przesiadce. Tylko kiedy przesiadka jest naprawdę odczuwalna?

Myślisz o zakupie iPhone’a 17 Pro? Wiedz, że cała para poszła w design

Główną nowością w tej generacji jest aluminiowa obudowa unibody ze szklanym oknem i powiększoną wyspą aparatów, która rozciąga się od lewej do prawej krawędzi. Dzięki temu iPhone 17 Pro wygląda świeżo i wyraźnie odróżnia się od starszych modeli.

Poprzednie wzornictwo było wałkowane przez Apple’a przez sześć lat, dlatego rozumiem, że dla kogoś sam nowy wygląd może być wystarczającym argumentem przemawiającym za przesiadką. Dzięki temu już po wzięciu telefonu do ręki czuć, że ma się do czynienia z czymś nowym.

iPhone 11 Pro Max, iPhone 16 Pro Max i iPhone 17 Pro Max

Osobiście mam jednak z telefonami tak, że nowy design cieszy mnie przez dwa dni; później smartfon przestaje być biżuterią, a staje się robotnikiem. Na tym polu iPhone 17 Pro specjalnie nie rozpieszcza, bo raczej nie wnosi zbyt wielu funkcji z gatunku "jak ja mogłem bez tego żyć".

Jeśli miałbym wskazać konkretne rzeczy, które iPhone 17 Pro potrafi, a wcześniejsze modele nie, to do głowy przychodzą mi trzy.

Po pierwsze - możliwość nagrywania wideo z użyciem przedniego i tylnego aparatu jednocześnie.

Po drugie - kwadratowa matryca aparatu do selfie, która pozwala robić poziome oraz pionowe zdjęcia i filmy bez konieczności obracania telefonu.

Po trzecie - matowa powłoka na wyświetlaczu. Dzięki temu ekran iPhone’a 17 Pro jest w jasnym otoczeniu odczuwalnie czytelniejszy niż panel iPhone’a 16 Pro, choć konkurencyjny Galaxy S25 Ultra wciąż niweluje refleksy znacznie skuteczniej.

I to z grubsza tyle. Oprócz tego Apple dorzuca standardowe usprawnienia - wydajniejszy czip, więcej RAM-u, trochę lepsza jakość zdjęć czy większa bateria - ale nie jest to jakiś drastyczny skok generacyjny. Główną nowością jest design.

Przesiadka na iPhone’a 17 Pro. Kiedy warto brać pod uwagę?

Na witrynie promocyjnej iPhone’a 17 Pro producent umieścił specjalną sekcję, która pozwala zestawić go ze starszymi modelami i wskazać najważniejsze różnice. Co ciekawe, iPhone’a 16 Pro w ogóle nie da się wybrać z listy, co oznacza, że nawet Apple nie jest w stanie wskazać argumentów przemawiających za przesiadką po raptem roku. I się z tym zgadzam.

W mojej opinii lista zmian względem dwuletniego iPhone’a 15 Pro również nie jest wystarczająco długa, by przesiadkę uznać za racjonalną.

iPhone 17 Pro kontra iPhone 15 Pro (fot. Apple.com)

Pierwszym modelem, z którego przesiadkę na iPhone’a 17 Pro warto rozważyć, jest w mojej ocenie iPhone 14 Pro. Przez trzy generacje nagromadziło się wystarczająco dużo nowości, by przeskok był odczuwalny - USB-C, znacznie lepszy teleobiektyw, dwa razy więcej RAM-u, dużo szybszy czip, większy i jaśniejszy wyświetlacz z mniejszymi ramkami czy sporo wydajniejsza bateria z szybszym ładowaniem. Nowy design na tle tego wszystkiego jest tylko satysfakcjonującą wisienką na torcie, a nie jedyną atrakcją.