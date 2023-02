Jest nadzieja dla osób sympatyzujących ze smartfonami wchodzącymi w skład serii iPhone SE. Nowy model może się pojawić, a do tego przynieść znaczące nowości.

Apple ma pomysł na iPhone'a SE 4

Analityk Ming-Chi Kuo uchodzi za jedną z lepiej poinformowanych osób co do planów firmy Apple. To właśnie on stwierdził pod koniec zeszłego roku, że iPhone SE 4 może pojawić się z opóźnieniem lub nawet wcale nie zadebiutować. Najnowsze informacje sugerują, że ten ostatni scenariusz nie powinien się ziścić.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Ming-Chi Kuo poinformował, że Apple na nowo zabrało się do prac nad kolejnym modelem z serii iPhone SE. Dodał, że masowa produkcja powinna wystartować na początku przyszłego roku. Oczekiwanie zainteresowanych klientów ma zostać wynagrodzone sporą liczbą zmian względem poprzedników.

Nowy iPhone SE z ekranem OLED

Osoby kupujące iPhone'y SE muszą godzić się z archaicznym designem, ponieważ ostatnio Apple wykorzystywało obudowę z iPhone'a 8. Według Ming-Chi Kuo producent podjął decyzję o przesiadce na znacznie nowocześniejszą konstrukcję. iPhone SE 4 ma opierać się na bazowym modelu z linii iPhone 14.

Oznaczałoby to większe gabaryty. iPhone SE 2022 mierzy 138,4 x 67,3 mm, podczas gdy wymiary iPhone'a 14 wynoszą 146,7 x 71,5 mm. Z drugiej strony użytkownicy cieszyliby się znacznie bardziej nowoczesną stylistyką oraz 6,1-calowym ekranem wykonanym w technologii OLED. Byłby to pierwszy iPhone SE z takim wyświetlaczem. Produkcją ma zająć się firma BOE.

Ming-Chi Kuo nadmienił również, że nowy iPhone SE ma zostać swojego rodzaju królikiem doświadczalnym dla autorskiego chipa 5G przygotowanego przez Apple. Producent może dzięki temu zacząć uniezależniać się od Qualcomm, z którym aktualnie współpracuje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie stosować swój układ we wszystkich późniejszych urządzeniach mobilnych.

Źródło: @mingchikuo, unsplash