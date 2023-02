Smartfony Apple to dla wielu synonim wysokich cen. Najnowsze doniesienia związane z planami producenta to jednak sugestia, że niektórzy fani nagryzionego jabłka będą płacić jeszcze więcej.

iPhone Ultra nie zamiast, ale obok Pro Max?

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo informacji, wedle których w tym roku miała nastąpić pewna zmiana w smartfonowej ofercie Apple. Wprawdzie producent znów zaoferuje cztery nowe smartfony, ale poza bazowym, Plus i Pro wskazywano na model Ultra, który miałby zastąpić Pro Max. Innego zdania jest Mark Gurman z agencji Bloomberg.

Wedle jego źródeł, w tym roku Apple nie zmieni nic w swojej polityce i wypuści na rynek modele iPhone 15, Phone 15 Plus, Phone 15 Pro oraz Phone 15 Pro Max. Gdzie podziała się propozycja z dopiskiem Ultra w nazwie? Ma zadebiutować dopiero w przyszłym roku i to nie zamiast czegoś, ale dodatkowo, jako jeszcze wyżej pozycjonowany smartfon.

Przy doniesieniach stojących w sprzeczności z wcześniejszymi można by podchodzić do wszystkiego ze sporą rezerwą. Mark Gurman to jednak osoba mająca dobrą renomę, znana z wielu trafnych przecieków dotyczących planów Apple.

Co i za ile Apple może upchnąć do smartfona Ultra?

Jednocześnie Mark Gurman wskazuje na elementy, które w nowym modelu miałyby stać na najwyższym poziomie, to znaczy ponad tym co będzie znajdowało się w najnowszych Pro i Pro Max. Tu raczej bez zaskoczeń, bo wymieniane są ekran (miałby być jeszcze większy), procesor oraz aparat fotograficzny z dodatkowymi funkcjami. Do tego to właśnie w smartfonie Ultra firma Apple ma zaoferować „opcje przyszłościowe, takie jak ostateczne usunięcie portu ładowania”.

Ta ostatnia kwestia jest jak najbardziej możliwa, bo UE zmusiła nowymi przepisami odejście od portu Lightning. Apple ma od przyszłego roku do wyboru USB-C lub postawienie wyłącznie na ładowanie bezprzewodowe. Docelowo skłania się ku temu ostatniemu, a jakiś model będzie musiał przecierać nowe szlaki.

O konkretnych cenach też póki co nie ma mowy, ale już chyba domyślacie się, co tutaj sugeruje Mark Gurman. iPhone Ultra będzie jeszcze droższy niż dotychczas najbardziej zaawansowane smartfony Apple. Aż strach pomyśleć, ile trzeba będzie za niego zapłacić w Polsce, ale będzie to raczej więcej niż 10 000 złotych. Tę barierę przekroczył już przecież iPhone 14 Pro Max w najbogatszym wariancie 1 TB.

Źródło: Mark Gurman, foto: unsplash