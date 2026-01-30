Smartfony iPhone 17 sprzedają się świetnie. Mocny kwartał Apple

Apple podzieliło się wynikami sprzedaży za ostatni kwartał 2025 roku. Mimo kontrowersji związanych z nierównomierną dystrybucją narzędzi sztucznej inteligencji i zmian w wyglądzie, producentowi udało się uzyskać najwyższy wynik sprzedaży smartfonów w historii.

Decyzja Apple, by zdecydować się na modele Gemini wewnątrz Siri mogła sugerować, że brak konkurencyjnej sztucznej inteligencji na smartfonach odbił się negatywnie na sprzedaży iPhone’ów. Tak się jednak nie stało, bo Apple zaliczył wzrost sprzedaży nie tylko w Chinach czy Japonii, ale także obydwu Amerykach i w Europie.

Przychód ze sprzedaży smartfonów i usług w ostatnim kwartale 2025 roku wyniósł 85,3 miliarda dolarów i był efektem największego wzrostu od 2021 roku, czyli roku wprowadzenia serii iPhone 13. Analitycy przewidywali, że będzie on bliższy 78,3 miliarda. To duży skok względem 69,1 miliarda osiągniętego w ostatnim kwartale 2024 roku. Mimo tego Apple ostrożnie patrzy w przyszłość.

Nie wszystko złoto, co od Apple. Sprzedaż akcesoriów i komputerów spadła

Raport kwartalny ujawnił także, że ostatni kwartał cechował się dla producenta gorszą sprzedażą AirPodsów i zegarków Apple Watch (o około 3 proc. rok do roku), jak i komputerów Mac, które zaliczyły 7-procentowy spadek sprzedaży. Tegoroczne odświeżenia tych produktów nie były szczególnie warte odnotowania, a nowy procesor M5 nie doczekał się pełnoprawnej implementacji we wszystkich laptopach.

W rozmowie z inwestorami Tim Cook przyznał, że wzrost sprzedaży iPhone’ów był dla firmy wyzwaniem i weszła ona w “tryb pościgu za zasobami”. Jednocześnie firma zaczyna zauważać skutki kryzysu. Prezes Apple powiedział, że “obecnie jesteśmy ograniczeni w sprostaniu bardzo wysokiemu zapotrzebowaniu klientów”. Zapotrzebowanie na serię iPhone 17 przerosło oczekiwania.

Jednocześnie firma zauważa, że wysokość jej marży stoi pod znakiem zapytania ze względu na rosnące ceny pamięci. Cook odnotował, że ogromne zapotrzebowanie branży AI na pamięci i podzespoły będzie miało “nieco większy wpływ” na marżę w drugim kwartale. Pewną niewiadomą jest to, co wydarzy się po drugim kwartale, choć firma jest gotowa powziąć odpowiednie kroki.

Biorąc pod uwagę, że cały przychód Apple za ostatni kwartał wyniósł 143,8 miliarda dolatrów i był większy o 16 proc. Niż w ubiegłym roku, powinny znaleźć się środki na zabezpieczenie podzespołów.