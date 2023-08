Jak zauważa portal Engadget, iPhone’y 8, 8 Plus i X mają wkrótce stracić wsparcie producenta. Na tych modelach nie zainstalujesz najnowszego iOS 17.

Zaprezentowane w 2017 r. telefony z logo nadgryzionego jabłka wkrótce będzie można uznać za przestarzałe – wynika z planów Apple dotyczących kompatybilności najnowszego iOS-a. Najnowszy system operacyjny na iPhone’y i iPady oznaczony numerem 17 trafi do użytkowników już w ciągu najbliższych kilku tygodni – we wrześniu.

Niestety, iOS 17 nie będzie można zainstalować na wszystkich telefonach. W tym roku do listy sprzętów, których producent nie zamierza wspierać najnowszymi wydaniami systemu operacyjnego, dołącza iPhone 8 (razem z wersją Plus) oraz iPhone X.

Koniec wsparcia dla kolejnych iPhone’ów wraz z premierą iOS 17

Brak wystarczającej mocy obliczeniowej jest główną przeszkodą, która stoi na drodze do udostępnienia najnowszej wersji systemu operacyjnego od Apple na starszych urządzeniach. Jak podkreśla Engadget, aby móc zaktualizować iOS do wersji 17, telefon musi być wyposażony w układ 12 Bionic. W praktyce oznacza to, że mające premierę sześć lat temu modele 8, 8 Plus i X będą pracować w oparciu o iOS 16.

Pełna lista urządzeń, które będą mogły pobrać najnowsze wydanie oprogramowania:

iPhone XR;

iPhone XS/XS Max;

iPhone SE (drugiej generacji);

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max;

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max;

iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max;

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max.

Naturalnie iOS 17 będzie też funkcjonować na najnowszych iPhone’ach 15, których premiery można spodziewać się w okolicach drugiej połowy września.

Wycofanie wsparcia nowego systemu operacyjnego dotyczy też tabletów Apple. W przypadku tych urządzeń, wsparcia producenta zostanie pozbawiona piąta generacja iPada i pierwsza generacja 12,9-calowego iPada Pro. Najnowszy iPadOS zainstalują użytkownicy:

iPada (od szóstej generacji);

iPada mini (od piątej generacji);

iPada Air (od trzeciej generacji);

12,9-calowego iPada Pro (od drugiej generacji);

10,5-calowego iPada Pro;

11-calowego iPada Pro (od pierwszej generacji).

Dla użytkowników telefonów i tabletów, które nie otrzymają możliwości zainstalowania najnowszego systemu operacyjnego decyzja Apple oznacza, że sprzęt nie będzie już otrzymywać aktualizacji związanych z bezpieczeństwem. Choć sam system w obecnie najnowszej wersji powinien działać sprawnie, na urządzeniach nie skorzystamy z funkcji wprowadzanych w zapowiadanych wersjach oprogramowań.