Skoro nie będzie Twittera, to jak będą zwać się "tweety"?

Rewolucja prowadzona przez Elona Muska nadal trwa. X, platforma znana wcześniej jako Twitter, eksperymentuje ze zmianą przycisku „Tweet”. Skoro nie będzie Twittera, to co w takim razie będziemy udostępniać na swoich profilach?

Widać, że Twitter X nadal wprowadza zmiany

W zeszłym tygodniu Elon Musk ogłosił śmierć Twittera jako marki. Zdjął napis oraz logo z budynku przedsiębiorstwa i zastąpił go symbolem X. Analogicznie postąpiono już z niebieskim ptaszkiem na stronie internetowej i w aplikacji. Nadal jednak dużo rzeczy zostało do zmiany, w tym sam przycisk „Tweetnij”. Dzisiaj przycisk Tweet na krótko zmienił się na Post (Opublikuj), dając nam jasno do zrozumienia, że firma konsekwentnie usuwa wszystkie elementy, które nawiązywały do poprzedniego brandu marki.

Trochę już nowego, trochę starego...

Na zmianę tego elementu, można patrzeć z kilku perspektyw. Z jednej strony Twitter traci najbardziej charakterystyczną cechę, dotyczącej tej platformy społecznościowej. Na większości stron typu social media udostępnia się posty, natomiast Twitter praktycznie jako jedyny miał swoje tweety – każdy wiedział o co chodzi. Wystarczyło powiedzieć „Sprawdź tego tweeta” i nie trzeba było pytać, o jaką konkretną platformę chodzi.

Ostatnia aktualizacja platformy Twitter na kanale YouTube była 9 miesięcy temu

Z drugiej strony czas tweetów chyba po prostu już nadszedł. Pierwotnie, tego typu wiadomości miały być czymś krótkim i niezwykłe zwięzłym. Roger Ebert porównał kiedyś te 140 znakowe treści do poezji – gdyż sztuką było przekazać jak najwięcej informacji, w tak małej liczbie cyfr i liter. Dzisiaj (za odpowiednią opłatą) można stworzyć post, którego liczba znaków wyniesie nawet 4000! Konkurencyjna platforma Threads pozwala bezpłatnie każdemu napisać do 500 znaków. Także sama idea tweetów odeszła już dawno w niepamięć.

Może powinniśmy po prostu przyzwyczaić się do nadchodzących zmian i przyjąć, że na każdej platformie społecznościowej udostępniamy posty? A co Wy o tym wszystkim myślicie? Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Zagłosujcie w ankiecie i dajcie nam znać w komentarzach!

Źródło: TheVerge